Игоря Коломойского обвинили в «завладении» 250 миллионами долларов «Приватбанка»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) бизнесмену Игорю Коломойскому в «завладении» суммой в 9,2 миллиарда гривен (около 249 миллионов долларов) «Приватбанка», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в начале 2015 года Коломойский «разработал план завладения» средствами «Приватбанка» с целью «дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка». Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной Коломойскому компании более 9,2 миллиарда гривен «под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».

Часть этой суммы (больше 446 миллионов гривен) позже была перечислена на счета трех связанных компаний под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем на счета еще двух юрлиц. Деньги в итоге поступили на лицевой счет Коломойского, и он внес их в уставный капитал «Приватбанка» во исполнение требований Национального банка Украины, пишет пресс-служба НАБУ.

Вместе с Коломойским по делу проходят еще пять человек из числа руководителей банка. Им вменяют статьи о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом, а также о легализации имущества, полученного преступным путем, и о служебном подлоге.

В начале сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Тогда СБУ сообщила, что бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен (около 14 миллионов долларов) через подконтрольные банковские структуры.

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