МВД России объявило в розыск руководство Международного уголовного суда

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, первого вице-президента Лус Дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Об этом сообщает «Медиазона».

Согласно данным с сайта МВД, все трое «разыскиваются по статье УК». Каких-либо подробностей в карточках розыска не приводится.

МУС 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В мае власти РФ объявили в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана и и судью Розарио Сальваторе Айтале. СК квалифицировал их действия по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (299 УК РФ) и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства (360 УК РФ).

Россия не является страной-участницей МУС.

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