Глава МИД Финляндии: санкции вредят «обычным людям» из России, но у Запада нет выбора

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции западных стран, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, вредят обычным россиянам. Об этом она заявила в интервью The Washington Post.

Журналисты напомнили Валтонен, что недавно Финляндия и несколько других стран запретили въезд автомобилей с российскими номерами после того, как Еврокомиссия разъяснила детали введенных против РФ ограничений. В The Washington Post спросили министра, считает ли она этот запрет справедливым по отношению к обычным россиянам.

«Да, санкции вредят обычным людям. В такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, вполне вероятно, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди [в России] на самом деле не могут выбирать. Но я не думаю, что и у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за несправедливую и незаконную войну надо платить. Очень важно, чтобы мы это показали», — ответила глава МИД Финляндии.

Говоря о будущем РФ после войны и ухода Владимира Путина с поста президента, Валтонен сказала, что на Западе хотели бы, чтобы Россия «открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией». «Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему. Самый худший вариант — Россия останется такой, какая она есть сейчас, а в будущем, возможно, станет еще хуже», — добавила министр.

Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, входящие в Евросоюз, запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами, сославшись на соответствующее разъяснение Еврокомиссии. К запрету присоединилась Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в шенгенское соглашение.

Власти Латвии также собираются конфисковать машины с российскими и белорусскими номерами, если в течение трех месяцев они не покинут страну, либо не будут перерегистрированы в латвийской юрисдикции. Минюст Латвии готовит соответствующий законопроект.

Запрет на въезд российских автомобилей просили отменить представители российской оппозиции — в частности, соратники Алексея Навального.

Запрет сказался не только на гражданах России. От него, например, пострадали некоторые украинские беженцы. Ранее «Русская служба Би-би-си» рассказала историю беженки из Мариуполя с терминальной стадией рака, которую не смогли перевезти из Петербурга в Эстонию на автомобиле частной службы скорой помощи из-за риска конфискации машины на границе.

Еще о последствиях этого запрета

Страны ЕС закрыли въезд для машин с российскими номерами. В итоге пострадали беженцы из Украины Это люди, которым нужна медицинская помощь — и которые не могут передвигаться самостоятельно

Еще о последствиях этого запрета

Страны ЕС закрыли въезд для машин с российскими номерами. В итоге пострадали беженцы из Украины Это люди, которым нужна медицинская помощь — и которые не могут передвигаться самостоятельно