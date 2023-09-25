Украинский завод наладил выпуск муляжей военной техники. Ее делают из металлолома, старых покрышек и пластиковых труб Financial Times рассказала, как устроено это производство

В начале полномасштабного российского вторжения одно из предприятий украинского металлургического холдинга «Метинвест» оказалось на пути российской армии. Его сотрудники вырыли вокруг завода траншеи и построили укрепления, а за неимением оружия собрали из подручных материалов несколько муляжей, чтобы задержать наступающие войска. Это сработало, и вскоре завод наладил производство макетов для украинских военных, которые используют их в качестве ложных целей, побуждая российскую армию расходовать боеприпасы, рассказывает Financial Times.

Директор предприятия (FT из соображений безопасности не приводит ни название завода, ни имен его сотрудников) вспоминает, что первые «гаубицы» собрали из коробок, кусков пластика и того, что было выброшено в мусор. Затем руководители предприятия поняли, что могут использовать свои навыки в производстве более реалистичных макетов для украинской армии. На заводе начали собирать муляжи советских гаубиц Д-20, американских гаубиц М777, радиолокационных станций (РЛС) 35Д6М, радаров Sentinel A4, минометов и другой техники.

По словам одного из руководителей предприятия, сотрудники стремятся к «максимальной аутентичности» и минимальной стоимости производства. В ход идет все, что можно найти на территории завода: пластиковые трубы, пеноблоки, старые покрышки, древесина и металлолом. сделали из разрезанных бочек нефтяной компании «Лукойл».

По словам собеседника FT, успешность производства измеряется количеством уничтоженных муляжей. «Если они уничтожены, значит, мы сохранили наше оружие и жизни наших ребят, а противник израсходовал свои ценные боеприпасы», — говорит директор завода.

Сотрудники предприятия постоянно обновляют конструкции и расширяют «каталог», чтобы он соответствовал потребностям украинских войск по мере появления нового западного вооружения. Создавая макеты, они воспроизводят все детали оригинальной техники вплоть до гаек и болтов. Настоящие образцы вооружений они никогда не видели и на передовой не были. Параметры техники сотрудники завода ищут в открытых источниках. «Мы их нагуглили. Все это есть в интернете», — рассказывает один из руководителей предприятия.

На изготовление реалистичной копии советской гаубицы Д-20 уходит четыре дня, американской гаубицы М777 — около двух недель. Создание копии РЛС Sentinel A4 требует до трех недель, а модернизированной РЛС 35Д6М — до месяца.

Стоимость каждого макета — от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. «Недавно российские войска запустили ракеты Х-35 стоимостью около одного миллиона евро, чтобы уничтожить ложную радиолокационную систему. Мы потратили тысячу долларов на радар-ловушку», — говорит собеседник FT.

За полтора года войны завод «Метинвеста» поставил украинским войскам более 250 ложных целей. Один из старших специалистов завода рассказывает, что они могут производить около 10–15 изделий в месяц. Идею поддержал и владелец контрольного пакета акций «Метинвеста» Ринат Ахметов. «Каждый сотрудник „Метинвеста“ делает все возможное, чтобы спасти жизни наших воинов на передовой. Военные приманки — лишь малая часть нашего вклада в общую победу», — сказал он.

Ложные цели использовались в войнах и раньше. Военный аналитик, отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан приводит в пример Дарданелльскую операцию 1915 года, когда британцы и французы смогли вывести войска с полуострова Галлиполи, убедив армию Османской империи, что солдаты остаются на своих позициях. Похожую тактику использовали союзники перед высадкой в Нормандии во время Второй мировой войны. На территории Англии строили фальшивые полевые лагеря и создавали «радиосети», в газетах выходили публикации, вводящие в заблуждение относительно времени и места десантирования.

В 1991 году ложные цели использовал Ирак, чтобы запутать американские воздушные силы, а в конце 1990-х годов югославы в Косово строили макеты артиллерийских орудий из дерева и пластиковых трубок, чтобы обмануть летчиков НАТО. Россия, как пишет Financial Times, также использует ложные цели, но не всегда удачно — в январе 2023 года Генштаб ВСУ опубликовал фото сдувшегося резинового танка на одной из позиций на запорожском направлении.

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Война Пятьсот семьдесят девятый день