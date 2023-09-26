В России систематически уничтожают памятники ссыльным полякам и литовцам — а также погибшим финским солдатам Власти обычно говорят, что не знают, кто виноват — и не пытаются это узнать
В российских городах после начала полномасштабной войны с Украиной и резкого ухудшения отношений с Западом стали систематически «исчезать» памятники репрессированным полякам и литовцам, а также финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. В некоторых случаях власти объясняют это «реставрационными работами», а чаще возлагают ответственность на неизвестных вандалов. При этом о возбуждении уголовных дел в связи с вандализмом обычно не сообщается. Рассказываем о памятниках, уничтоженных в России за последний год.
Якутск
Издание SakhaDay 25 сентября сообщило, что в Якутске исчез памятник ссыльным полякам и литовцам. Он был посвящен памяти людей, сосланных в 1941-1947 годах.
Памятник представлял собой композицию из нескольких камней с табличками, на которых были указаны фамилии ссыльных. Его установили в 2002 году.
Весной 2023 года памятник обнесли забором, а летом оттуда исчезли таблички с фамилиями — при этом местные власти уверяли, что не знают, кто это сделал. В сентябре с территории были вывезены сами камни; власти это никак не комментировали.
Приозерск, Ленинградская область
В середине сентября в Приозерске пропал памятник финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом «Фонтанке» рассказали местные жители.
Памятный знак (плита с именами погибших) на месте захоронения 130 финских солдат был установлен в июне 2019 года, это было сделано на основании соглашения между Россией и Финляндией. В церемонии открытия участвовали финские чиновники, администрация Приозерска рассказывала о церемонии в соцсетях.
На обращение жителей Приозерского района по поводу исчезновения памятника власти ответили, что за его сохранность не отвечают и информацией о его местонахождении не обладают.
Неподалеку расположен еще один памятник погибшим финским солдатам, установленный в 1996 году. Он (пока) находится на своем месте.
Галяшор, Пермский край
В апреле 2023 года в городе Галяшор был разрушен памятник польским и литовским спецпоселенцам. Они были депортированы из западных регионов СССР в 1945 году — всего в спецпоселок прибыли от 60 до 80 семей. Многие погибли от голода и тяжелой работы по заготовке леса. Выжившие вернулись в родные места в 1957 году.
Памятник был открыт в августе 2016 года на деньги частных лиц из Литвы. Он не имел официального статуса. Несмотря на обращения правозащитников, власти отказывались присвоить ему статус памятного места.
Полиция провела проверку в связи с разрушением памятника и не нашла повода для возбуждения уголовного дела. Прокуратура не согласилась с этим и вернула материалы в полицию. О дальнейшем ходе проверки не сообщалось.
Санкт-Петербург
В конце июля с Левашовского мемориального кладбища исчез памятник полякам, которые были репрессированы в Ленинграде в годы Большого террора.
Левашовское мемориальное кладбище находится на месте бывшего расстрельного полигона НКВД; там захоронены десятки тысяч репрессированных жителей СССР. На кладбище есть мемориальные знаки в память об убитых представителях разных народов — эстонцев, украинцев, норвежцев, евреев и других.
Официальных заявлений по поводу исчезновения памятника полякам российские власти не делали. ТАСС со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга сообщил, что на памятник напали вандалы, и его отправили на реставрацию. Правозащитники обратились в мэрию с требованием пояснить, кто принял решение о реставрации и где находится сейчас демонтированный памятник, однако ответов не получили.
Свердловская область
В июне 2023 года в поселках Костоусово и Озерное разрушили памятники ссыльным полякам.
Это были памятники людям, которых после аннексии восточной части Польши в 1939 году выселили из Волынской губернии. Таблички были установлены 20 лет назад по инициативе нескольких жителей Польши, которые жили на Урале в ссылке.
Неизвестные сняли привезенные из Польши таблички, а также крест, фигуру Иисуса Христа и образ Богородицы. Сообщалось, что полиция начала проверку по факту инцидента.
Речка Мишиха, Бурятия
В начале июня 2023 года неизвестные разрушили памятник полякам-каторжанам, погибшим в ходе Кругобайкальского восстания в 1866 году.
Памятник представлял собой каменную насыпь, на которой стоял деревянный католический крест и мраморная табличка. Он был установлен в октябре 2001 года; на открытии присутствовал генеральный консул Польши в Иркутске и чиновники правительства Бурятии.
В последние годы местные жители жаловались на памятник, считая его наличие неуместным на фоне ухудшившихся отношений с Польшей.
Пивовариха, Иркутская область
В середине мая в селе Пивовариха были демонтированы польский памятник и литовский крест.
Рядом с Пивоварихой в 1930-е годы находилась спецзона НКВД, где расстреливали политзаключенных; там были убиты 15-17 тысяч человек. Монументы в память о репрессированных поляках и литовцах установили на частные пожертвования.
Через несколько дней после демонтажа власти Иркутской области официально заявили, что памятник и крест были установлены незаконно. Их демонтировали и «передали на хранение» в рамках работ по благоустройству территории.
«Фамилии расстрелянных на территории Иркутской области, в том числе литовцев и поляков, нанесены на стены памяти, которые установили на территории мемориала в 2021 году. Память о них сохранена», — уверяют чиновники.
Томск
11 ноября 2022 года — в День независимости Польши — неизвестные повредили мемориал репрессированным полякам в Томске. С памятника, установленного в 2004 году, сорвали табличку.
Через два дня в городе произошел еще один похожий случай — табличку сорвали со здания бывшего приюта для детей депортированных поляков, который работал в 1940-х годах. Эту табличку уже похищали в 2016 году. Тогда полиция не нашла виновных, в 2020 году представители общественных организаций установили новую.
1 декабря в поселке Полозово в Томской области в 150 километрах от областного центра сломали крест и разбили табличку с именами поляков, расстрелянных во время репрессий в 1938 году. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже, о его результатах не сообщалось. В июне 2023 года католическая община восстановила крест.