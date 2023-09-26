Якутск

Издание SakhaDay 25 сентября сообщило, что в Якутске исчез памятник ссыльным полякам и литовцам. Он был посвящен памяти людей, сосланных в 1941-1947 годах.

Памятник представлял собой композицию из нескольких камней с табличками, на которых были указаны фамилии ссыльных. Его установили в 2002 году.

Весной 2023 года памятник обнесли забором, а летом оттуда исчезли таблички с фамилиями — при этом местные власти уверяли, что не знают, кто это сделал. В сентябре с территории были вывезены сами камни; власти это никак не комментировали.