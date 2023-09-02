С дома в Петербурге пропали 34 таблички «Последнего адреса» с именами репрессированных 

С Дома специалистов на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге пропали 34 таблички проекта с именами людей, репрессированных в советское время. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента.

На сайте проекта говорится, что таблички начали устанавливать на этом здании в 2016 году. Одна из табличек посвящена директору завода «Севкабель» Ефиму Коварскому, которого обвинили в 1937 году в «шпионаже, подрыве государственной собственности, участии в контрреволюционной террористической организации» и расстреляли. Кроме того, на здании были таблички, посвященные сотрудникам телефонного завода «Красная заря». Среди них — глава бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, начальник технической части Владимир Дмитриев и заведующий производством Иван Сиваченко. Их обвинили в участии в «контрреволюционной троцкистской организации». Они также были расстреляны в 1937 году.

Телеграм-канал SOTA пишет, что жители Дома специалистов сообщили куратору проекта Евгении Кулаковой, что таблички сняла управляющая компания.

В мае с фасадов зданий в центре Москвы пропали полтора десятка памятных табличек проекта «Последний адрес» с именами людей, репрессированных в советское время. Таблички пропали с домов на Большой Полянке, Новокузнецкой улице и писательском доме в Лаврушинском переулке. Представители «Последнего адреса» говорили, что происходит «атака на проект в целом, а не кража отдельных табличек».

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