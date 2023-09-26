Глава МИД Германии заявила, что часть оружия, отправленного Украине, устарела или не работала

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью CNN, что часть вооружений, отправленных Германией Украине, не работала.

«Если ты только обещаешь и не можешь сдержать обещание, и даже поставляешь то, что не работает, то это не помогает <…> Некоторые из наших систем были действительно устаревшими. Поэтому, поскольку мы знаем (и мы говорили об этом в самом начале), что некоторые из них действительно не работают, когда мы их поставляем, они должны работать на поле боя», — сказала глава МИД Германии.

Она добавила, что необходимость убедиться в работоспособности вооружений — одна из причин, почему Германия пока не передавала Украине дальнобойные ракеты Taurus. «Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — добавила Бербок.

Украина в сентябре отказалась принимать от Германии десять старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния, сообщило немецкое издание Der Spiegel.