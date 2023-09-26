The Moscow Times: WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за угрозы блокировки

Компания Meta решила не запускать в России новую функцию принадлежащего ей мессенджера WhatsApp — информационные каналы, сообщает The Moscow Times.

Как заявил изданию представитель Meta: «Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время».

После того, как было объявлено о планах запуска каналов в WhatsApp российски политики заявили, что мессенджер могут блокировать на территории страны.

В Госдуме и Совете Федерации тогда заявили, что появление каналов приведет к тому, что WhatsApp превратится в средство информационной войны и «источник возникновения фейков» и «будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки».

В России вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину были заблокированы соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие Meta, а она сама объявлена «экстремистской организацией». На WhatsApp блокировка не распространилась.