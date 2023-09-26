«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times

Россия выдержала западные санкции. Страна на удивление выстояла в условиях войны, которая могла обанкротить Кремль. Москва сдерживает попытки изолировать свою экономику, развивает новые торговые связи с и наращивает инвестиции во внутреннее производство. Я был удивлен, что частный бизнес окажется настолько гибким. Я был более-менее уверен, что рухнет до 30% экономики, но на самом деле оказалось гораздо меньше. Да, есть военные расходы, государственная поддержка и субсидии, но это все равно на удивление низкое замедление. Частная экономика нашла способ работать и делать это успешно.

Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, , превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров. Мы приложили столько усилий, чтобы сделать мир глобальным, с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков… Но когда применяют санкции, этот своего рода инструмент XIX века, мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке.

Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это [войну]. Не вижу, как кто-то может достичь своей . Если вы дадите [истребители] F-16 или F-35, единственная цель, которой вы достигнете, — будет еще больше страданий, потерянных жизней и раненых на 5, 10, 20, 25 километров влево или вправо. Продолжение боевых действий будет означать еще 50 тысяч убитых с обеих сторон, возможно, 150 тысяч раненых к следующему году. Вы действительно считаете разумным заставлять страдать еще 200 тысяч человек следующие 12 месяцев?

Страны Глобального Юга будут сопротивляться давлению с требованием присоединиться к западным санкциям, предлагая России спасательный круг. Этим людям надо кормить один миллиард людей каждый день, а вы просите их либо принять обязательства по санкциям, либо страдать. Это была серьезная ошибка людей, считавших, что они смогут использовать этот механизм для давления на автократические режимы. Из следующего миллиарда человек, которые должны родиться, 70% будут из этого региона. Давайте посмотрим правде в глаза. Они хотят развития, им нужны российские ресурсы, российские решения, торговля с Россией. Вера в то, что санкции остановят [войну] или приведут к смене режима, или каким-то образом приблизят нас к концу конфликта…. Нет. Нам нужно другое решение.

Это примерный пересказ интервью миллиардера Олега Дерипаски изданию Financial Times, опубликованного 26 сентября.

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Фото на обложке: Jason Alden / Bloomberg / Getty Images