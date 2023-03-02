Нам пора прекратить мечтать о каком-то особом месте России в мире и заняться своими делами. Госкапитализм «ГосГазМяс» — это путь в никуда. Раньше я думал, что впустую ежегодно тратятся миллиарды, а сейчас вижу, что триллионы. Количество чиновников и силовиков нужно сократить в пару раз. Это серьезная обуза для экономики. Лишних денег не будет уже в следующем году. Нужно выходить на рынки дружественных стран, но это непросто, там другие правила игры. Мы думали, что мы европейская страна, но на следующие 25 лет, скорее всего, придется задуматься о своем азиатском прошлом. Дружественные рынки — это 4,5 миллиарда населения, серьезный ресурс. Но для них важны верховенство права и предсказуемость — если мы будем постоянно менять правила игры, то нам никто не будет верить. А не будет иностранных инвесторов — не будет денег в стране. Если мы не создадим им привлекательные условия, мы и через десять лет так же будем мечтать и те же слова говорить.

Это краткий пересказ тезисов, изложенных Олегом Дерипаской на Красноярском экономическом форуме. Подробнее можно почитать здесь или здесь.

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Фото на обложке: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA