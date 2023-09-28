Войска РФ нанесли массированный удар дронами по Украине. 34 из 44 беспилотников удалось сбить

Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали территорию Украины 44 дронами-камикадзе «Шахед-136/131», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, беспилотники были запущены из Краснодарского края и с территории аннексированного Крыма.

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Удалось сбить 34 из 44 дронов.

Куда ударили оставшиеся 10 беспилотников, в сообщении командования Воздушных сил ВСУ не уточняется.

Ранее о массированной атаке дронов сообщала и пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет «Украинская правда». Какой ущерб причинили дроны, которые не удалось сбить, она не уточнила.