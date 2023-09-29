Литва потребовала от владельцев машин с российскими номерами вывезти их из Евросоюза в течение полугода
Таможня Литвы опубликовала новое требование к владельцам автомобилей с российскими номерами. Оно касается машин, которые попали в страну до вступления в силу запрета на въезд — то есть до 11 сентября 2023 года.
Как заявили таможенники, владельцы таких машин должны в течение полугода с даты въезда вывезти свой автомобиль из Литвы и территории Евросоюза.
Введенный запрет на въезд в Литву касается не только легковых автомобилей с российскими номерами, но также кемперов и микроавтобусов вместимостью до десяти пассажирских мест. Исключение распространяется на автомобили, которые едут транзитом через Литву в Калининградскую область. Такой транзит не может превышать 24 часов, при этом автомобиль обязательно должен сопровождать его владелец.
Нарушителям запрета литовские власти пригрозили штрафом и конфискацией машины.
Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Эстония и Норвегия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Такое решение было принято на основе разъяснений Еврокомиссии.
Финляндия, объявляя о введении запрета, сразу же сообщила, что уже находящиеся в стране автомобили, зарегистрированные в России, должны будут выехать в течение полугода.