Американскую журналистку Сару Эштон-Чирилло называют первой в мире открытой трансперсоной, работающей военным корреспондентом. Она приехала в Украину через неделю после начала полномасштабного российского вторжения. Эштон-Чирилло была официальным представителем мэра поселка Золочев, расположенного вблизи российской границы в Харьковской области. Прошлой осенью она вступила в качестве боевого медика в ряды территориальной обороны ВСУ и дослужилась до звания младшего сержанта в батальоне имени Номана Челебиджихана (добровольческое формирование из крымских татар).

В августе 2023 года Сара Эштон-Чирилло была назначена спикером Сил территориальной обороны ВСУ для коммуникаций с западной аудиторией, после чего стала излюбленной мишенью для российской пропаганды. 20 сентября ВСУ объявили о временном отстранении журналистки от должности за высказывания, которые не были одобрены командованием. Поводом к служебному расследованию послужило такое выступление Эштон-Чирилло: «На следующей неделе зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за свои преступления. И эта марионетка Путина — только начало. И свершится правосудие».

В ВСУ отметили, что в ходе военных действий «строго соблюдают нормы международного гуманитарного права». Проверку слов журналистки также назначили в Следственном комитете РФ. Издание «Украинская правда» взяло интервью у Сары Эштон-Чирилло еще до того, как ее отстранили от должности. Вот что она рассказала о российской пропаганде, американской поддержке Киева и контрнастулении ВСУ. «Медуза» публикует выдержки из интервью от первого лица.

О том, как Сара оказалась в Украине

В США я изучала сирийский и афганский кризисы беженцев в 2015-2016 годах, писала о них. Поэтому у меня появился шанс сравнить украинский гуманитарный кризис с сирийским. Когда я оказалась здесь, сказала себе: «Две недели буду освещать проблемы беженцев, а потом вернусь освещать политику США». Но этого не произошло.

Раньше я проводила много времени в Латвии, Эстонии и хорошо знала, что такое российское зло. В Украине я оказалась впервые, не была ее большим знатоком, хотя знала больше, чем многие другие американцы. Украина ассоциировалась для меня с 2004, 2014 годом, конечно, с Крымом, Чернобылем. Когда я приехала сюда, узнала, что украинцы страдают от тех же проблем, которые были в странах Балтии в 1930-х — 1940-х годах или у крымских татар: фильтрация, депортация, распространение русского языка на территориях, которые не были Россией.

Касательно стереотипов об Украине, у меня было две крайности: я думала либо о фермерах, либо о высоких технологиях. Не осознавала, что в Украине есть писатели и режиссеры европейского уровня, большое количество университетов. Да, у вас есть фермы, но есть и высокие технологии. И в то же время у вас есть эта разнообразная структура общества, которой я не ожидала. Не ожидала чего-то столь прогрессивного.

О гендерной дискриминации

Были определенные джентльмены, считавшие, что война больше подходит мужчинам, чем женщинам. Я писала об этом. Мне как женщине предоставляли возможности, которые, может быть, не получили бы мужчины. Но иногда в некоторые места меня в качестве репортера не хотели брать. Сейчас такого нет.

Я никогда не сталкивалась с дискриминацией из-за моей личной истории. Ни в Золочеве, ни в теробороне Харькова, ни среди крымских татар. Я жила в окопах с ребятами, никаких проблем.

О российской пропаганде

Одна из моих обязанностей — бороться с российской пропагандой, разоблачать ее и давать отпор. Россия лжет. Отсюда и название моего шоу «Russia Hates the Truth». Один из последних примеров: когда я сказала, что мы будем охотиться за пропагандистами РФ, они превратили это в то, что Сара Эштон — «террористка, которая заявила, что собирается убивать журналистов». Нет, я этого точно не говорила.

Но надо понимать, что я не воспринимаю эти атаки как направленные против меня лично. Последний раз я так думала, когда в апреле 2022 года про меня написала [официальный представитель МИД РФ] Мария Захарова. Тогда я расплакалась, потому что думала, что это конец света. Но тогда мне ответили: «Это лучшее, что могло произойти! Теперь ты должна делать все, что делаешь, только еще громче». После этой ситуации с Захаровой я впервые начала думать: «О да, это информационная война!»

Поскольку я уже видела своими глазами шесть-семь недель российского террора против харьковчан, мне было нетрудно сказать: «Я не буду нейтральной». Невозможно быть нейтральной в этой войне, если ежедневно наблюдаешь столько смертей, пожаров, ракет.

Единственный способ победить россиян — это нанести им ответный удар. Мы не должны бояться россиян, а тем более пропагандистов. Они просто платные наемники, им платят не за винтовку в руках, а за их языки. Мы не должны беспокоиться о том, что они говорят на личном уровне. Мы просто должны разоблачить их, показать, кто они есть — военные преступники.

В США и Европе российская пропаганда уже не так сильна, как была. Россияне пытаются создать хаос. Ладно, у них есть Russia Today, но все знают, что это пропагандистский канал. Ну, по крайней мере, в США, где люди стали более осведомленными. Благодаря Украине удалось разоблачить российских агентов хаоса по всему миру.

О политических взглядах

Я могу сейчас покритиковать Джо Байдена, ласково попросить его администрацию посылать оружие как можно скорее: и ATACMS, и боеприпасы с обедненным ураном, все, что нам нужно. Но что касается голосования, то я голосовала за Байдена.

У меня много друзей-республиканцев, это удивительно. Некоторые из моих самых близких друзей очень хорошо знают бывшего президента Трампа. В конце концов я считаю себя очень левоцентристским человеком, потому что верю в индивидуальную свободу. Я ненавижу коммунизм, социализм считаю отвратительным.

О поддержке Украины американцами

Появился опрос от CNN, показавший, что поддержка якобы падает. Заголовок был такой: «Более 50% американцев больше не поддерживают поставки оружия Украине». Но если посмотреть другие вопросы этого исследования, то подавляющее большинство американцев поддерживает Украину, считает РФ врагом.

С приближающимися выборами в США поддержка Украины обществом остается относительно стабильной. Проблема в том, что вопрос Украины в списке из десяти пунктов может быть седьмым или восьмым для американцев. Спросите: «Хотите ли вы, чтобы Украина была свободной?» Вам скажут: «Да. Но это менее важно, чем цены на газ или проблема иммиграции в США». И Конгресс — как республиканцы, так и демократы, — и администрация президента Байдена в большинстве своем поддерживают Украину, но они также должны беспокоиться о внутренних проблемах.

О возможной победе Трампа на выборах

Вот что я скажу о Трампе: бывший президент любит поддерживать победителей. Если он снова победит, а ВСУ к январю 2025 года добьются успеха не только в идущем сейчас контрнаступлении, то Трамп поймет: поддержка украинского народа и восстановление страны имеет наибольший смысл для Украины, для США и для наследия президента Трампа.

О контрнаступлении ВСУ

Мое послание просто: доверьте освобождение украинской земли украинским командирам и украинскому народу. Поддержите нас. Дайте нам свою силу. Оставьте сомнения учебникам истории. Генерал Залужный, генерал Сырский, президент Зеленский — все выразились очень четко. Война — это не дело на один час. Она длится девять с половиной лет. «Почему все происходит с такой скоростью?» — спрашивают меня. Я отвечаю: «Потому что Украина и наши командиры работают в таких темпах, которые нужны для полного освобождения страны, а не для того, чтобы о нас писали в новостях».

Мы даем отпор армии, которую считали второй в мире. Очевидно, что это не так. Вторая по силе армия в мире — это Украина. Бесспорно. Мы крушим их даже в кроссовках. Мужчины и женщины, которые когда-то были учителями, профессорами или пекарями, пошли в бой со старыми автоматами Калашникова. И все же мы побеждаем. Мы знаем, как побеждать. Вы только представьте, что мы могли бы сделать, если бы имели все оружие, о котором нам говорили или которое обещали!

Я верю в победу Украины на все сто. Я видела, как в Харькове, когда рядом стояли россияне, люди продолжали жить, несмотря на обстрелы Салтовки и центра города. Мне стало ясно, что победа неизбежна, потому что народ никогда не сломается. Если харьковчане были такими шесть, семь, восемь месяцев войны, то я знала, что такие же и жители Мелитополя, Бердянска. Они не сломаются, пока не освободят свою землю от врага.

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Война Пятьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

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Война Пятьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»