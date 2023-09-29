Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщает министерство иностранных дел страны. Запрет вступит в силу 3 октября.

Ограничение будет распространяться на легковые автомобили вместимостью до девяти пассажирских мест. «Таким образом, границу по-прежнему можно пересекать, например, на микроавтобусах и автобусах», — пишет пресс-служба МИД.

Также исключение сделали для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственников. Помимо этого, ограничения не распространяются на дипломатический транспорт и автомобили, принадлежащие международным организациям. Кроме того, исключение может быть сделано из гуманитарных соображений, уточнили в министерстве.

В начале сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения, как странам — членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России большого списка товаров, в том числе автомобилей. После этого Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия, запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

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