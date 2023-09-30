В поселке Брянской области нарушено электроснабжение после атаки ВСУ. Телеграм-каналы сообщают о взрыве на электроподстанции

В ночь на 30 сентября на электроподстанции в поселке Погар Брянской области произошел взрыв, сообщают телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на местных жителей.

Каналы уточняют, что после взрыва на электроподстанции начался пожар. В нескольких населенных пунктах пропал свет. При этом Shot пишет, что всего взрывов было четыре: два около административного здания, еще один в поле рядом с заправкой, а четвертый на электроподстанции. Что стало причиной взрывов, канал не уточнил.

Позднее губернатор области Александр Богомаз подтвердил, что в Погаре было нарушено электроснабжение. По его словам, поселок атаковали ВСУ, пострадавших нет.

О ночной атаке также заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ атаковали область с помощью РСЗО «Ураган». Согласно ведомству, все девять снарядов были сбиты в воздухе.