Дмитрий Медведев по случаю годовщины аннексии украинских территорий заявил, что новых регионов в составе России «будет больше»

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный годовщине аннексии украинских регионов.

«Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», — написал Медведев.

Также он заявил, что будет продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий». После чего, по словам Медведева, «новых регионов в составе России будет больше».

28 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября стало «Днем воссоединения» аннексированных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

По случаю первой годовщины аннексии украинских территорий на Красной площади прошел митинг-концерт. Путин на него не пришел, хотя первоначально организаторы анонсировали выступление президента. Кроме того, федеральные телеканалы в своих вечерних выпусках новостей также полностью проигнорировали мероприятие, а в интернете не велась трансляция концерта.

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