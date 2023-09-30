Дмитрий Медведев по случаю годовщины аннексии украинских территорий заявил, что новых регионов в составе России «будет больше»
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный годовщине аннексии украинских регионов.
«Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», — написал Медведев.
Также он заявил, что «специальная военная операция» будет продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий». После чего, по словам Медведева, «новых регионов в составе России будет больше».
28 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября стало «Днем воссоединения» аннексированных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.
По случаю первой годовщины аннексии украинских территорий на Красной площади прошел митинг-концерт. Путин на него не пришел, хотя первоначально организаторы анонсировали выступление президента. Кроме того, федеральные телеканалы в своих вечерних выпусках новостей также полностью проигнорировали мероприятие, а в интернете не велась трансляция концерта.