Владимир Зеленский объявил о создании международного альянса по производству оружия, который будет «работать для защиты от агрессии всех наций в мире»

Президент Владимир Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий. С соответствующим заявлением президент выступил на открывшемся в Киеве Международном форуме оборонных индустрий, в котором принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, защиты безопасности. Я говорю не только об Украине, но и про безопасность от агрессии всех наций в мире», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно в Украине определяется то, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, какими будут их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире.

Он также добавил, что Украина заинтересована в локализации производства оружия и техники иностранных компаний. Для этого Киев готов предложить «особые условия» фирмам, которые решат производить оружие в Украине. Кроме того, украинские власти разрабатывают специальный экономический режим для оборонно-промышленных предприятий, отметил Зеленский.

В свою очередь МИД Украины уточнил, что к альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран.

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