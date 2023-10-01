В 14 городах России, а также в Крыму и Беларуси, на 40 день после крушения самолета Евгения Пригожина появились стихийные мемориалы

Мемориалы погибшим основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину и командиру этой организации Дмитрию Уткину на 40 день после крушения их самолета появились как минимум в 14 городах России, подсчитало «Агенство».

По данным издания, мемориалы организовали в Москве, Сочи, Абакане, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Перми, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Волгограде, подмосковных Мытищах, городе Березовский Свердловской области и Самаре. Кроме того, мемориалы появились в аннексированном Севастополе и в белорусском городе Гомель, рядом с которым у ЧВК Вагнера был полевой лагерь. Помимо этого, пишет «Агентство, в Краснодарском крае, Новосибирске и Самаре прошли автопробеги.

Цветы на 40 день после гибели Пригожина и Уткина также возлагали на месте падения их самолета в районе села Куженкино Тверской области, где установлен памятник.

На Пороховском кладбище в Петербурге, где похоронен Пригожин, на его могиле в присутствии его матери, сына и 25 человек, связанных с ЧВК Вагнера, был отслужен молебен, писала «Фонтанка».

На кладбище в Мытищах, где похоронен Уткин, на его могилу также принесли свежие цветы и венки, сообщает Sota.

Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», связанный с ЧВК, в конце сентября публиковал список городов, где 1 октября планировалось организовать мемориалы. В списке было 27 российских городов и поселков.

Как прощались с погибшими при крушении самолета Пригожина

«Мы всегда будем помнить. Верить ли нам в лучшее, Батька?» Петербуржцы несут цветы и свечи к «ЧВК Вагнер Центру». Они рассказали «Бумаге», что думают о крушении самолета Пригожина

Как прощались с погибшими при крушении самолета Пригожина

«Мы всегда будем помнить. Верить ли нам в лучшее, Батька?» Петербуржцы несут цветы и свечи к «ЧВК Вагнер Центру». Они рассказали «Бумаге», что думают о крушении самолета Пригожина