На выборах в Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо. Он обещал прекратить поставки оружия Украине Вероятно, теперь Братислава будет шантажировать этим ЕС, чтобы получить от него больше денег (как это уже успешно делает Виктор Орбан)

Роберт Фицо после победы на выборах, 1 октября 2023 года Radovan Stoklasa / Reuters / Scanpix / LETA

В Словакии 30 сентября прошли парламентские выборы, победу на которых одержала партия «Курс — социальная демократия». Ее возглавляет Роберт Фицо, ранее уже дважды занимавший пост премьер-министра страны. В ходе предвыборной кампании он обещал, что будет выступать против военной помощи Украине.

Партия Фицо набрала 23% голосов, а ее главный конкурент — либеральная партия «Прогрессивная Словакия» — получила 18%. 2 октября президент Словакии Зузана Чапутова поручила Фицо начать переговоры о создании правящей коалиции. Ожидается, что ключевым партнером партии Фицо будет партия «Голос» (ранее она была частью «Курса», но в 2020 году отделилась и сейчас занимает проевропейскую позицию). Вместе они имеют 69 мест в 150-местном парламенте, поэтому, вероятно, в коалицию могут войти ультраправые евроскептики из Словацкой национальной партии, у которых 10 мест.

Широкое внимание к выборам в Словакии было привлечено из-за высказываний Фицо относительно войны в Украине — в частности, он обещал, что Братислава прекратит военную помощь Киеву. Также на одной из встреч с избирателями он заявил, что война в Украине «началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских в Донбассе». Из-за таких высказываний многие западные СМИ стали называть Фицо «пророссийским популистом».

В ходе предвыборной кампании Фицо заявлял, что Евросоюз превратился в марионетку в руках США и обвинял власти Словакии в сговоре с Джорджем Соросом. Он обещал больше внимания уделять проблемам внутри страны, а также борьбе с нелегальной миграцией — в частности, он говорил, что восстановит контроль на границе с Венгрией (при этом в программе «Курса» отдельно подчеркивалось, что партия в любом случае видит будущее Словакии в составе ЕС и НАТО). Как пишет The Washington Post, политик «успешно оседлал волну, поднявшую популистов по всей Европе», которая была вызвана усталостью от войны России с Украиной и недовольством от падения уровня жизни.

Как отмечает The New York Times, победа «Курса» показывает, что в Центральной Европе, которая «когда-то была центром ожесточенных антироссийских настроений», война теперь «воспринимается не так однозначно». При этом аналитики не ожидают, что внешняя политика Словакии серьезно изменится. Вероятно, Фицо в случае избрания премьером будет занимать примерно такую же позицию, как премьер соседней Венгрии Виктор Орбан.

При этом партия Фицо в отличие от партии Орбана в Венгрии не пользуется такой же широкой поддержкой. Как отмечает «Голос Америки», Фицо придется быть более прагматичным, чтобы создать жизнеспособную коалицию с более либеральными и проевропейскими союзниками из «Голоса». Глава «Голоса» Петер Пеллегрини после объявления результатов выборов уже заявил, что поддерживает производство оружия для Украины на коммерческой основе, так как это создает рабочие места в самой Словакии.

Фицо уже был премьером Словакии с 2006 по 2010, а также с 2012 по 2018 год. В последний раз он потерял свой пост из-за обвинений в адрес его окружения в причастности к убийству журналиста Яна Кучака. Как опытный политик Фицо, вероятно, будет использовать угрозы прекратить поддержку Украины в качестве рычага давления на Брюссель, пытаясь добиться большей финансовой поддержки для Словакии из фондов ЕС, отмечает Reuters.

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На пресс-конференции после победы на выборах Фицо уже заявил, что поддерживает предоставление гуманитарной помощи Украине и средств на ее восстановление. Относительно военной помощи он сказал: «Вы знаете наше мнение относительно вооружения Украины».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «уважает выбор словацкого народа», отметив, что пока рано судить, как результаты голосования скажутся на помощи Украине, и призвав дождаться формирования коалиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в Москве не могут оценить, как будут развиваться отношения с Братиславой, пока правительство не будет сформировано. Он также назвал «абсурдом» то, что Фицо характеризуют как «пророссийского» политика.