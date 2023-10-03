Тиктокера Даню Милохина попытались призвать в армию. Как пишут телеграм-каналы Mash, Shot и Baza, сотрудники военкомата принесли повестку на срочную военную службу по месту регистрации Милохина в Анапе.

Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал Baza, что отказался брать повестку, объяснив, что его сын не находится в России. По словам Тюленева, у Дани Милохина «все хорошо и в армию он не собирается».

11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать Даню Милохина в армию. Она заявила, что тиктокер из-за рубежа «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», а служба в армии поспособствует его патриотическому воспитанию. После доноса, как утверждает Мизулина, Милохин срочно уехал из России.

Осенний призыв в российскую армию начался 1 октября, он продлится до 31 декабря. В ходе призыва в армию планируют забрать 130 тысяч человек. Генштаб РФ заявил, что не будет посылать новобранцев на войну в Украине.