Путин подписал указ о военном призыве. В армию заберут 130 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию.

Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В его рамках в армию будут направлены 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Генштаб РФ ранее сообщил, что не планирует направлять призывников в зону боевых действий в Украине.

Этот призыв будет последним, когда призывной возраст будет ограничен 27 годами. С весны 2024 года призыву будут подлежать мужчины до 30 лет. Под действие новой нормы не подпадут те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в ходе призыва не будут использоваться электронные повестки. Их будут рассылать лишь в тестовом режиме, дублируя традиционные бумажные. При этом штрафы за неявку по повестке без уважительных причин вырастут в 10 раз — с трех до 30 тысяч рублей.