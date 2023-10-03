«Я понимал, что меня могут прямо сейчас убить. Просил дать телефон, чтобы попрощаться с родителями» Российские военные превратили Мелитополь в «самую большую тюрьму в Европе», пишут «Важные истории»

Российские военные в Мелитополе. 14 июля 2022 года AP / Scanpix / LETA

Российские войска вошли в Мелитополь в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор, пишут «Важные истории», город превратился в центр партизанского сопротивления и одновременно в «самую большую тюрьму в Европе», где российские военные похищают и пытают местных жителей.

Как пишет издание, похищения в Мелитополе стали массовыми уже в марте 2022 года. Тогда же появилась украинская горячая линия «Викрадені мелітопольці» («Похищенные мелитопольцы»).

Сотрудница горячей линии Наталья рассказала журналистам, что в начале оккупации россияне преимущественно похищали людей, работавших в органах местного самоуправления. Ближе к осени — директоров школ и учителей, продолжавших преподавать по украинским программам. «Потом пошли фермеры. Был период, когда они похищали очень много ветеранов . И очень много бизнесменов, их похищали с целью выкупа», — рассказала Наталья.

По ее словам, с начала полномасштабной войны работники горячей линии зафиксировали 311 похищений. 107 человек до сих пор находятся в плену, о 56 ничего не известно. Сотрудники «Викрадені мелітопольці» предполагают, что в действительности могли быть похищены в три-четыре раза больше людей.

Среди тех, кого похитили в самом начале оккупации, были ландшафтный дизайнер Максим Иванов и его девушка Татьяна Бех — их задержали в апреле 2022 года.

«Мы вышли из дома, у меня был с собой [украинский] флажок автомобильный. Рядом проезжала БТР, я достал флажок, машу и кричу: „Валите с нашей земли“. Они остановились, обступили меня человек десять, флаг бросили на землю, растоптали. Сказали: „Сейчас повезем вас перевоспитывать“», — рассказал Максим Иванов.

По его словам, их оставили в местной комендатуре, где находились и другие люди, задержанные за проукраинскую позицию или нарушение комендантского часа. В комендатуре Иванова били резиновыми дубинками и заставляли кричать «Слава России». Через два дня их отпустили, заставив перед этим подписать «бумагу» об отсутствии претензий.

В следующий раз Максима и Татьяну задержали в августе, когда они расклеивали листовки ко Дню независимости Украины. При задержании у них нашли листовки, а в телефоне Иванова — сообщения в чат-боте, где он передавал информацию о передвижениях российских военных и российской техники.

Во время первого же допроса в отделении полиции Иванова избили, сломав ему ребра. На следующий день его увезли в гаражи под мостом, ведущим к району Новый Мелитополь. Там его снова жестоко избили.

«Я понимал, что меня могут прямо сейчас убить. Просил дать мне телефон, чтобы позвонить родителям и попрощаться. На что мне был ответ, мол, перебьешься, так сдохнешь, и никто не узнает. Потом завели меня в гараж и ушли. Я открыл глаза, кровь хлестала, все вокруг залил кровью», — рассказал Иванов.

Через пять дней Иванова вместе с другими задержанными вывели помыться. «Там был просто шланг с проточной водой. А мы и рады, потому что столько не мылись. Я разделся, смотрящие между собой пошушукались и сказали: „Этот готов, забираем его“. Они, наверное, увидели, что у меня спина и ребра все черно-фиолетовые и решили, что хватит», — вспоминает Иванов.

После этого Максима и Татьяну (ее все это время держали в железном контейнере размером два на два метра во дворе комендатуры) перевезли в городской отдел полиции на улице Гетманской. Там россияне продолжили пытать Иванова, в том числе током.

Татьяну отпустили, а Иванова избивали еще месяц. В конце октября 2022 года его отправили на подконтрольную Украине территорию.

Я шел 40 километров пешком от Васильевки до [украинского КПП] в Каменском. Это был ужас. Каменское — это серая зона, идут обстрелы. Я дальше идти просто не мог. Думал попроситься у кого-то переночевать, но это мертвое село, никого нет, дома разрушены. Я зашел на заброшенную заправку и всю ночь сидел там. Было холодно, конец октября. Я нашел кусок стекловаты, накинул на ноги. И постоянно артобстрелы. Рядом взрывается и слышу, как земля рассыпается от взрыва. Думал, эта заправка и станет мне могилой.

Еще один украинец, которого российские военные задержали в Мелитополе, — 23-летний Леонид Попов. У него диагностирована шизофрения. Благодаря лечению удалось добиться ремиссии, однако врачи предупреждали его мать Анну Махно, что стресс может ухудшить состояние сына.

В первый раз Попова задержали в мае 2022 года. В комендатуре он провел три дня. Его мать рассказала журналистам, что там ее сын подвергся пыткам. «Пьяные кадыровцы привязывали [его] к стене, смеялись и бросали ножи, пытали током. Он так и не понял, зачем его забирали», — рассказала Махно со слов бывшего мужа (его имя в публикации не называется).

«Важные истории» подробно рассказывали о Леониде Попове Жителя оккупированного Мелитополя, у которого диагностирована шизофрения, несколько месяцев держали в подвале, били и морили голодом Его отпустили, но сразу же задержали снова

Примерно в это же время россияне задержали младшего брата Леонида Ярослава. Он рассказал матери, что его и еще 30 задержанных держали в очень тесной камере, куда через некоторое время поместили, по словам Махно, «пьяного или психически нездорового человека», который постоянно кричал.

Военные сказали: «Если не закроете ему рот, мы вас всех, как котят, перестреляем». И тогда эта толпа испуганных задержанных начала избивать человека. А когда он начал кричать, они просто его начали душить, только чтобы он не кричал. И человек умер. Я спросила сына: «А что ты в это время делал?» Он сказал, что отвернулся к стеночке, колупал стену пальцем и впервые начал молиться богу.

В апреле 2023 года Леонида Попова снова похитили. Спустя три месяца его перевезли в больницу в состоянии крайнего истощения: он весил 40 килограммов при росте 195 сантиметров. Отцу Леонида разрешили забрать сына, но в тот же день его снова забрали военные. Где сейчас находится Леонид Попов, неизвестно. Что стало с его братом Ярославом, в публикации «Важных историй» не сообщается.

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