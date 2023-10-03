Войска РФ нанесли удар беспилотниками по Днепропетровской области

В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину несколькими группами дронов, сообщало командование Воздушных сил ВСУ. Удар был нанесен по Днепропетровской области.

По данным главы региона Сергея Лысака, 13 дронов, а также одну крылатую ракету удалось сбить, но оставшиеся беспилотники и обломки от уничтоженных аппаратов вызвали пожары и разрушения на территории предприятий в Днепре и Павлограде. Люди не пострадали.

Российские войска также продолжили обстреливать из артиллерии Никопольский район, повредив два частных дома и хозяйственную постройку, сообщил Лысак.