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«Путин заинтересован в прекращении войны. Но это не так просто». Герхард Шредер рассказал, как пытался быть посредником между Киевом и Москвой

Источник: The New York Times

Седьмой федеральный канцлер Германии, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер по просьбе украинских чиновников пытался выступить посредником в переговорах России и Украины. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

В начале марта, спустя примерно неделю после начала войны в Украине, рассказал Шредер, на него вышли представители украинских властей. Они спросили, может ли Шредер стать посредником между Москвой и Киевом. В ответ немецкий политик поинтересовался, поддерживает ли эту инициативу президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечает NYT, ответ из Киева «был быстрым, но осторожным».

7 марта Шредер встретился в Стамбуле с Рустемом Умеровым — депутатом Верховной рады Украины, участвующим в переговорах с Россией.  Они общались в течение двух часов. В тот же день Шредер связался с посольством России в Берлине, и спросил, сможет ли его принять президент РФ Владимир Путин. Спустя 10 минут, как отмечает издание, Шредеру дали «зеленый свет», и 9 марта он встретился с Путиным.

На следующий день Шредер также пообщался с главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским и бизнесменом Романом Абрамовичем, который также участвует в переговорном процессе.

«Я могу сказать, что Путин заинтересован в прекращении войны. Но это не так просто. Есть несколько моментов, которые необходимо уточнить», — сказал Шредер после встречи с Путиным. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что посредническая инициатива с участием Шредера «провалилась».

Во время интервью The New York Times Герхард Шредер сделал несколько антивоенных заявлений. «Я думаю, что эта война была ошибкой, и я всегда так говорил. Что нам нужно сделать сейчас, так это установить мир как можно быстрее», — сказал он.

Шредер отметил, что всегда служил интересам Германии: «Я делаю то, что могу. По крайней мере, одна сторона мне доверяет». NYT указывает, что эта сторона — не немецкая.

Бывший канцлер Германии добавил, что такую страну, как Россия, нельзя изолировать. По его словам промышленность Германии нуждается в российском сырье, как в нефти и газе, так и в редкоземельных элементах. «Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем», — добавил он.

Герхард Шредер руководил правительством Германии в 1998-2005 годах. С 2006 года он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток — 2». С 2007 года Шредер руководит советом директоров «Роснефти». В феврале 2022 года «Газпром» выдвинул его в совет директоров компании, решение об этом примут в июне.

После начала войны в Украине Герхард Шредер сохранил свой пост в «Роснефти», из-за чего подвергся осуждению в Германии. В интервью NYT Шредер сказал, что уйдет из совета директоров «Роснефти» в случае, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, но, по его мнению, этого не случится.

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