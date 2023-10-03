Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Этот суд выдал ордер на арест Путина
Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС.
«За» ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, «против» — 22, пишет Armenpress. Теперь его должен подписать президент.
Армения подписала Римский статут в 1998 году, но процесс ратификации прервался в 2004 году после того, как документ был признан противоречащим конституции Армении. В конце 2022 года правительство Армении возобновило процесс ратификации.
Против ратификации Арменией документа активно выступала Россия, в том числе из-за того, что МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В свою очередь армянские власти обосновывали необходимость ратификации статута вопросами безопасности: «Против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Нам это [ратификация] нужно, нашей стране это нужно», — говорил в начале сентября спикер парламента Ален Симонян.
Римский статут — это договор, учреждающий Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран, ратифицировали — больше 120.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.