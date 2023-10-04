«ВКонтакте» блокирует посты с призывами вернуть мобилизованных россиян домой. Соцсеть ссылается на требование прокуратуры

Соцсеть «ВКонтакте» блокирует посты родственников мобилизованных россиян, требующих вернуть их родных домой, пишут «Важные истории». Под блокировку попадают записи с хэштегами #вернемребят, #мобилизованнымпорадомой, #ротация и другими подобными.

Основанием для блокировки соцсеть называет требование Генпрокуратуры от 24.02.2022 № 27–31—2020/Ид2145–22, которое касается «недостоверной» информации войне в Украине.

На основании требования Генпрокуратуры № 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля в России заблокировали сайты многих СМИ (в том числе «Медузы»), а также страницы во «ВКонтакте» (в том числе «Медузы»).

Мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. В ноябре власти РФ заявили, что мобилизация закончена — набраны около 300 тысяч человек. Однако президентский указ о завершении мобилизации так и не был подписан.

Родственники мобилизованных пытаются добиться, чтобы отправленных в зону боевых действий ротировали и отпускали в отпуска. Они, в частности, публикуют призывы к властям в соцсетях.

В начале сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий только после того, как завершится . «Ротация не предусмотрена», — сказал он.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что мобилизованные, направленные в зону боевых действий, имеют право на отпуск не реже одного раза в полгода продолжительностью не менее 14 суток. График отпусков, заявили в Минобороны, составляет штаб, а командующие группировками войск утверждают или корректируют его «исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО и с учетом безусловного выполнения боевых задач».