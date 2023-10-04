Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник

В ночь на 4 октября в Белгородской, Брянской и Курской областях был сбит 31 украинский беспилотник самолетного типа, объявило Минобороны РФ. Другие подробности атаки ведомство не привело.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами силы ПВО сбили 19 «объектов». По предварительным данным, в результате атаки было повреждено административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля. Есть ли пострадавшие, Гладков не уточнил.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о ночной атаке дронов. По его словам, в области был сбит один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Власти Курской области заявление Минобороны о сбитых дронах пока не комментировали.

Также пресс-служба Минобороны РФ заявила, что в северо-западной части акватории Черного моря российские военные самолеты «пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах».