Минобороны Великобритании: российская ПВО сбила над Токмаком свой же истребитель Су-35

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что российская система противовоздушной обороны, с высокой долей вероятности, 28 сентября сбила над Токмаком в Запорожской области собственный Су-35.

Первые сообщения о сбитом Су-35С — новейшем истребителе на вооружении у российских войск — появились 29 сентября. Об этом писали как украинские источники, так и российские провоенные телеграм-каналы, в том числе близкий к ВКС РФ канал Fighterbomber. Сообщалось, что пилот истребителя погиб. 30 сентября были опубликованы фотографии предположительного места крушения самолета.

Минобороны РФ и другие российские официальные источники ни сам факт крушения Су-35, ни его причины не комментировали.

Как отмечают авторы обзора, хотя российские войска потеряли в Украине несколько десятков самолетов, но среди них лишь пять Су-35С (учетом разбившегося под Токмаком).

Британская военная разведка обращает внимание на то, что в занятом российским войсками Токмаке часто проходят заседания штаба, отвечающего за один из самых сложных участков фронта. Для защиты штаба, считают авторы обзора, в Токмаке, скорее всего, установлены системы ПВО малой и средней дальности, постоянно находящиеся в боевой готовности из-за ударов ВСУ.

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