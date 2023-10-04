ФИФА разрешила юношеским сборным России по футболу участвовать в чемпионатах мира. Они должны играть без флага и гимна

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российские сборные моложе 17 лет на чемпионаты мира, если они пройдут отборочные турниры. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Российские сборные будут иметь название «Российский футбольный союз» и выступать без флага, гимна и без национальной формы. В сообщении говорится, что ФИФА решила распространить на чемпионаты мира решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мужская сборная России до 17 лет уже не успеет попасть на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Индонезии. Женская сборная сможет попасть на чемпионат мира 2024 года, если пройдет квалификационный турнир.

26 сентября исполком УЕФА постановил, что российские юношеские сборные будут допущены к международным соревнованиям в течение нынешнего сезона. «Исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как женские, так и мужские), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводится без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России», — говорилось в сообщении.

В УЕФА заявили, что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», и добавили, что организация «твердо убеждена, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды».

После этого решение несколько стран объявили, что отказываются играть с юношескими сборными России в случае их допуска к международным турнирам. С таким заявлением, в частности, выступили федерации футбола Украины, Англии, Польши, Латвии, Литвы, Румынии, Норвегии.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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