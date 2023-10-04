Обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту объявил голодовку. Он требует прекращения уголовного преследования

Глава логистической фирмы «ТЭК-34» Олег Антипов, арестованный по делу о взрыве на Крымском мосту, объявил голодовку, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Правозащитники уточнили, что голодовка Антипова длится уже третий день. Он требует прекращения уголовного преследования.

По мнению правозащитников, Антипов был задержан «несправедливо и во многом случайно». Они отмечают, что после взрыва на мосту Антипов пытался помочь следствию и сам связался с ФСБ, за что впоследствии получил благодарность от спецслужбы. Тем не менее, 14 октября сотрудники правоохранительных органов увезли Антипова из Санкт-Петербурга в Москву, а на следующий день его отправили под арест.

Правозащитники также опубликовали одно из писем Антипова. «Особенно огорчает, что в момент, когда мы с женой пытались дозвониться до приемной ФСБ, а потом убеждали дежурного меня выслушать и записать на прием; когда спорил с друзьями, что не нужен мне никакой адвокат; когда по просьбе оперативников отказывал всем в интервью мною двигало лишь желание помочь и сделать доброе дело. А вышло вон как!», — писал он.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Погибли четыре человека, а одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась. Вскоре ФСБ отчиталась о задержании восьми из 12 подозреваемых по этому делу.

В августе 2023 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что задержанные не знали о том, что на мосту произойдет взрыв. По словам Малюка, спецслужба использовала их «втемную». «Они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — заявил тогда глава СБУ.

Кого еще задержали по этому делу

«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты

Кого еще задержали по этому делу

«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты