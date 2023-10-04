Валерий Шарифулин / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян 2 октября заявила, что «где-нибудь над Сибирью» можно устроить термоядерный взрыв. По ее мнению, это станет «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом. Страны Запада, по мнению Симоньян, «заднюю не дадут, пока им не будет очень больно». Симоньян сказала, что она «дура-баба» — но она уверена, что в результате ядерного взрыва не будет «ничего такого страшного». В Сибири, где можно взорвать бомбу, ее не совсем поняли. В Кремле сказали, что ее слова «не всегда отображают официальную позицию».

Что сказала Симоньян

Про термоядерный взрыв над Сибирью Маргарита Симоньян высказалась в своей программе «Ч.Т.Д.» Перед этим она рассуждала о том, что «коллективный Запад руками Украины» пытается «задушить» Россию. По ее мнению, западные страны «не остановятся совсем». Дальше она заявила, что в ночь на 1 октября украинский беспилотник упал «прямо напротив» ее дома в Адлере в Краснодарском крае, где она росла и где сейчас живут ее родственники.

Она считает, что цели «у них» (у кого конкретно, она не уточнила, но, видимо, речь идет про Запад) «становятся все дальше», «ставки становятся все выше», а с российской стороны «становится все неминуемей и все безальтернативней ядерный ультиматум». Пропагандистка считает, что «они [Запад] заднюю не дадут, пока им не будет очень, очень, очень больно» или «пока они не поймут, что очень, очень, очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня». По ее мнению, Запад не остановится, пока не увидит «неминуемую наползающую мгновенную угрозу».

Симоньян заявила, что однажды жители России могут проснуться и услышать обращение президента, в котором тот «назовет вещи своими именами» и скажет, что все это время войну против РФ ведет Запад, поэтому Россия вынуждена вести войну с Западом «со всеми вытекающими».

И для этого необязательно даже будет, как, царство ему небесное, Жириновский требовал, долбануть по Вашингтону или по Тбилиси. <…> И по Вашингтону долбить не придется. Мне один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась и не знала. Я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт. Я, знаете, дура-баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: мы еще знали в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате.

Я вам скажу — чудесно же жили! Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема, сейчас не об этом. Но, как минимум, вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы: «Вот, у всех есть телефоны, айпады, а у нас нет, почему нет?» Я скажу: «Ни у кого нету». То есть эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет».

Что на это ответили (например, в Сибири)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать предложение Симоньян заявил, что РФ не выходила «из режима отказа от ядерных испытаний». «Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения. Давайте не забывать, что Маргарита не работает в каких-то официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию», — сказал Песков.

Помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев заявил, что отправил обращения в Следственный комитет и МВД с требованием «проанализировать» высказывания Симоньян и привлечь ее к уголовной или административной ответственности. По его мнению, заявление пропагандистки является нарушением российского законодательства.

Раскритиковал высказывание Симоньян и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, последствия наземных ядерных взрывов «могут сказываться» тысячелетиями.

«Наверное я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно», — сказал он в комментарии изданию NGS.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm заявил, что «с такими заявлениями со стороны России выходить не надо». «Часто брякают ядерным оружием. Да, оно у нас есть, находится в нормальном состоянии и готово к применению. Но в том случае, если его использует коллективный Запад», — сказал он.

При этом депутат добавил, что в случае небольшого термоядерного взрыва масштабной катастрофы не будет.

«Заражения точно не будет никакого радиоактивного. От одной бомбы что будет над Сибирью? Ничего не будет. Все зависит от мощности, количества и высоты взрыва. Однако если взрыв наземный, то последствия будут сильнее. Это ударная волна, световое излучение, радиоактивное заражение и радиоэлектронный импульс», — сказал депутат.

Депутат Госдумы (КПРФ) от Алтайского края Мария Прусакова записала обращение к Симоньян. Она заявила, что сибиряки «восприняли как глубокое оскорбление» слова главреда RT о ядерном взрыве над Сибирью.

«Хочу напомнить вам, что именно благодаря сибирякам в том числе победил советский народ фашизм в Великой Отечественной войне. Поэтому вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. И настоятельно вам рекомендую — в тех вопросах, в которых вы, как вы сами говорите, вы «баба-дура» и не разбираетесь, именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве», — сказала депутат.

Высказывание Симоньян раскритиковали некоторые пророссийские и провоенные блогеры и телеграм-каналы. Например, авторы телеграм-канала «МИГ России» (почти 470 тысяч подписчиков) написали, что изначально решили, что слова главреда RT — это «часть какого-то камерного, светского интервью для своих, ну мало ли что ляпнула, это не ее тематика».

«Но нет. Ролик размещен у нее на канале. Демонстративно. Чтобы мы все увидели и пообсуждали. Заигрались мы уже в эти политтехнологии. Как бы клапан не сорвало», — говорится в посте.

В Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН сказали изданию NGS, что для Сибири термоядерный взрыв будет иметь катастрофические последствия, просчитать его последствия невозможно, а погибнуть могут миллионы людей.

«Все зависит от мощности, но при существующих мощностях это будет только локальная экологическая катастрофа. Заражение может распространиться по всей Земле и выпасть осадками в другом регионе, стране — это негативные последствия, которые возможны повсеместно. А катастрофические — локальны», — ответили в институте на запрос издания. При этом там добавили, что «единичный взрыв существующих и ранее существовавших ядерных зарядов не может привести к ядерной зиме, что было подтверждено испытаниями 1961 года, когда была взорвана термоядерная бомба с самой большой мощностью в истории — 58,6 мегатонны».

Физик, доцент Новосибирского государственного технического университета Валерий Христофоров удивился, как у Симоньян «язык повернулся такое сказать».

«Понять я это не могу. Может быть, если на какой-то огромной высоте, если взорвать, то людей массово сразу не убьет, но все равно радиоактивные осадки будут перемещаться в атмосфере по Земле и в конце концов выпадут вместе с дождями, с пылью на головы всех людей. Последствия термоядерного взрыва просто ужасные, жуткие, да и даже от атомной бомбы», — сказал он.

Христофоров пояснил, что из-за термоядерного взрыва действительно могут выйти из строя гаджеты и может пропасть электричество, но такой взрыв над Сибирью не окажет влияние на весь мир, в том числе на спутники. Похожее мнение высказали и в Институте ядерной физики.

«Поражающий эффект от электромагнитной волны взрыва в несколько десятков мегатонн — это сотни километров, что по радиусу действия сопоставимо с другими поражающими факторами, такими как ударная волна и ионизирующее излучение. В указанном радиусе отключить спутники взрыв может, но дальше — нет», — сказали там.

Христофоров добавил, что в случае термоядерного взрыва не удастся избежать выпадения радиоактивных осадков.

«Люди в Хиросиме не сразу все же погибли. Кто-то сгорел мгновенно — полностью превратились в атомы, только тень осталась на мосту, кто-то позже умер в муках. Последствия тогда были жуткие, все было заражено. Думаете, в этот раз по-другому будет?» — заключил он.

А что если ядерная война?

Путин правда может применить ядерное оружие? Его хоть что-то может остановить? И что будет, если случится самое страшное? Пытаемся найти ответы на эти вопросы с экспертом по российской ядерной политике

А что если ядерная война?

Путин правда может применить ядерное оружие? Его хоть что-то может остановить? И что будет, если случится самое страшное? Пытаемся найти ответы на эти вопросы с экспертом по российской ядерной политике