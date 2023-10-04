Украинская разведка сообщила о высадке спецназа в Крыму. ФСБ заявила о захвате в плен одного из украинских военных

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что украинские спецназовцы высадились на территории оккупированного Крыма и «нанесли огневое поражение» российским силам. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

ГУР опубликовало видео, на котором видно, как несколько катеров подплывают к берегу, после чего стоящие в воде бойцы с украинским флагом говорят, Крым будет украинским. Согласно заявлению ГУР, в высадке участвовали спецназовцы батальонов «Стугна» и «Братство».

Крим буде українським! Головне управління розвідки МО України

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии «Украинской правде» сказал, что у украинских спецназовцев произошел бой с российскими военными.

«Есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. Продолжается спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма», — сказал он. В разговоре с «РБК-Украина» он назвал произошедшее «операцией диверсионно-разведывательного характера», которая «предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы».

В свою очередь ФСБ России сообщила о взятии в плен одного из украинских спецназовцев, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В пресс-релизе спецслужбы говорится, что во время допроса задержанного установлено, что целью группы были «фото- и видеосъемка участников ДРГ [диверсионно-разведывательной группы] на фоне украинского флага» на территории Крыма.

Позже ФСБ опубликовала видео, на котором мужчина представляется 46-летним рядовым военной разведки Александром Любасом. По его словам, всего в группе было 16 человек, их целью было поставить флаг Украины и сказать, что «Главное управление разведки зашло в Крым».

Минобороны России ранее сообщало, что ночью 4 октября в северо-западной части акватории Черного моря «действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах».

Телеграм-канал Shot утверждал, что при попытке высадиться на западе Крыма якобы убиты 13 украинских спецназовцев.