Спутниковые снимки подтвердили, что часть Черноморского флота РФ перебросили из Севастополя в Новороссийск

-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки от 1 октября, которые свидетельствуют, что значительную часть кораблей Черноморского флота РФ перебросили из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.

По словам аналитика, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Спутниковые снимки от 2 октября показали, что в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

Кроме того, в самом Севастополе, судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО — Ropucha) и подводная лодка класса .

Как пишет в своем телеграм-канале анализа стратегий и технологий, Черноморский флот «в очередной раз в своей истории совершил традиционный маневр» из Севастополя в Новороссийск». Издание The Bell допускает, что это «очевидный намек на действия советского флота во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах, если не на затопление кораблей в Цемесской бухте близ Новороссийска в 1918 году».

Как заявил бывший норвежский офицер и OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен, уход кораблей — это «отголосок» атак на Севастополь, но это не значит, что флот ушел полностью — на базах Черноморского флота остаются корабли. «Всю войну наблюдался приход и уход кораблей из Севастополя на другие базы, особенно после ударов Украины, но затем перегруппировка возвращалась к нормальной схеме. Хотя в Феодоссии сейчас больше кораблей, нам нужно больше времени, чтобы сделать какие-то серьезные выводы по этому поводу», — заявил он.

О том, что большую часть сил Черноморского флота, вероятно, перебазировали из Севастополя в Новороссийск, 2 октября заявило министерство обороны Великобритании.

Комментарий отдела «Разбор»

Удары по объектам Черноморского флота и угроза поставок заставили командование перебазировать корабли на безопасное расстояние от линии фронта. ATACMS, так же как и , наносит удары по координатам цели, но быстрое прицеливание у них позволяет атаковать мобильные цели. Крылатые ракеты авиационного базирования малопригодны для ударов по мобильным целям вроде кораблей (если они не стоят в доке), потому что координаты в них закладываются на земле до вылета самолета-носителя, весь процесс от целеуказания до удара занимает десятки минут, если не часы. ATACMS запускаются с установок HIMARS, где прицеливание осуществляется за минуты.

Севастополь с начала полномасштабной войны в Украине регулярно подвергается обстрелам. Вооруженные силы Украины 13 сентября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, из-за чего повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Спустя примерно неделю, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, в результате чего, по заявлению украинской стороны, погибли 34 офицера и 105 человек получили ранения. Данные о потерях не подтверждены.

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