Украинские спецслужбы утверждали, что командующий Черноморским флотом погиб. Чтобы доказать обратное, в Севастополе (похоже) дважды наградили футбольную команду

Адмирал Виктор Соколов беседует с журналистами после церемонии награждения футболистов в аннексированном Севастополе. Скриншот из видео, опубликованного 27 сентября 2023 года Пресс-службы Черноморского флота РФ / Reuters / Scanpix / LETA

В аннексированном Севастополе дважды наградили футбольную команду «Черноморец» — церемонию повторили с участием командующего Черноморским флотом РФ адмиралом Виктором Соколовым, чтобы показать, что он жив. К такому выводу пришел журналист «Радио Свобода» Марк Крутов, который проанализировал фотографии и видеозаписи с церемоний.

Видео с церемонии с участием Соколова утром 27 сентября опубликовали российские СМИ. Телеграм-канал «Первый Севастопольский» написал, что командующий награждает спортсменов «в эти минуты». Модератор паблика «Черноморца» в ответ на вопрос Крутова о времени проведения церемонии сказал, что «эта информация не распространяется».

В свою очередь телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал короткий комментарий Соколова о том, что Черноморский флот «уверенно» и «успешно» выполняет задачи, поставленные командованием. Судя по кадрам видео, интервью было записано в том же зале, где проходило награждение. По данным Крутова, речь идет о помещении в Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе.

В другом ролике с церемонии, опубликованном «Первым Севастопольским» 27 сентября, утверждается, что награждение футболистов должно было состояться еще 20 сентября, но его перенесли. Репортер, общаясь с Соколовым, говорит, что награждение было отменено «по понятным причинам». На что адмирал отвечает: «Нет, оно было отменено чисто по причинам занятости». В подписи к видео телеграм-канал отмечает, что 27 сентября Соколов «лично в Севастополе поздравил футболистов с победой, показав всем, что жив и продолжает работать».

Как обратило внимание украинское издание «Громадьске», футбольная команда победила еще 19 сентября. Крутов обнаружил, что программа «Вести. Севастополь» показала отрывки первой церемонии награждения уже на следующий день после победы — 20 сентября. Соколов в сюжете не показан и не упоминается, хотя церемония прошла в том же зале Дома офицеров. Как отмечает Крутов, если предположить, что адмирал все-таки был на церемонии, то российские СМИ, опубликовавшие комментарии Соколова, отложили публикацию роликов с адмиралом на неделю, что маловероятно.

«Некоторые детали [в видеозаписях] указывают, что речь идет о двух разных, хоть и сделанных под копирку, церемониях», — отметил журналист в подкасте «Радио Свобода». В частности, речь идет о столах с наградами, которые на записях 20 и 27 сентября выглядят по-разному. «Таким образом, можно предположить, что награждение футболистов „Черноморца“ повторили заново с участием Соколова, чтобы показать общественности, что он жив», — добавил Крутов.

Телеграм-канал «Новости Донбасса» обратил внимание на еще одно косвенное доказательство, что предполагаемая реконструкция церемонии награждения с участием Соколова была записана 27 сентября. На одном из кадров авторы канала заметили экран проектора, где показан рабочий стол операционной системы Windows с изображением даты — 27 сентября.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября. По официальным данным Минобороны РФ, пропал один российский военный. В Генштабе ВСУ заявили, что атаку осуществили, когда руководство Черноморского флота проводило совещание. Силы спецопераций Украины утверждали, что при ударе погибли 34 офицера и 105 военных получили ранения. Среди погибших, заявили в ССО, был и Виктор Соколов.

26 сентября Минобороны РФ опубликовало фотографии и видео, свидетельствующие, что Соколов в тот же день участвовал в заседании коллегии министерства. Анализ «Агентства» показал, что адмирал принимал участие в мероприятии по видеосвязи из того же кабинета, что и ранее. Однако журналисты отмечали, что установить, была ли на экран выведена прямая трансляция или заранее заготовленная запись, невозможно.

После публикации ведомства командование ССО Украины сообщило, что уточняет информацию о Соколове: «Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым — наши подразделения уточняют информацию». В ССО подчеркнули, что «имеющиеся источники» утверждают, что Соколов погиб при ударе в Севастополе, а «многих до сих пор так и не удалось идентифицировать».

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