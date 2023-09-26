Главред «Новой газеты Европа» потребовал от Генпрокуратуры и СК привлечь Кадырова к ответственности из-за видео, где сын главы Чечни избивает задержанного

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с требованием привлечь главу Рамзана Кадырова к административной и уголовной ответственности из-за видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

В обращении, копию которого публикует издание, Мартынов указывает, что «Кадыров заставляет своего сына применять насилие к заключенным, что не только запрещено законами РФ, но и наносит явный вред интересам несовершеннолетнего».

По мнению Мартынова, в действиях Кадырова есть признаки правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также признаки преступления, предусмотренные статьей 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Главный редактор «Новой газеты Европа» также просит «признать избитого заключенного потерпевшим» и «обеспечить безопасность и законные интересы несовершеннолетнего Адама Кадырова».

Обращение, пишет издание, Мартынов также направил уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Никита Журавель обвиняется в сожжении Корана. По версии следствия, он сделал это по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Журавель был задержан в Волгограде, но отправлен в Чечню. В апреле Журавель рассказал, что в чеченском СИЗО его избил 15-летний Адам Кадыров. Представители властей Чечни это косвенно подтвердили. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, снятое в СИЗО, и заявил, что гордится сыном.

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«Побил и правильно сделал» Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает задержанного по делу о сожжении Корана

Подробнее о видео

«Побил и правильно сделал» Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает задержанного по делу о сожжении Корана