«Побил и правильно сделал» Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает задержанного по делу о сожжении Корана

Рамзан Кадыров подтвердил, что его 15-летний сын Адам избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана.

В своем телеграм-канале глава Чечни опубликовал короткое видео, на котором запечатлено избиение.

«Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — написал Кадыров в комментарии к ролику.

Он сравнил людей, которые посягают на Священное писание, с «мразями, которые не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании».

«Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать», — заключил Кадыров, добавив, что гордится поступком своего сына.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде. Следствие обвиняет его в том, что он за вознаграждение в десять тысяч рублей от украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. Позже ролик с сожжением Корана появился в соцсетях, якобы его распространила СБУ.

После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими».

16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Она попросила омбудсмена в Чечне Мансура Солтаева провести проверку.

Вскоре спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов публично поддержали действия Адама Кадырова. Напрямую они не подтвердили, что сын главы Чечни избил Журавеля. Однако это сделал министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, Адам Кадыров сопровождал отца на встрече с Журавелем в СИЗО Грозного и избил волгоградца, когда они остались вдвоем. Почему это произошло, министр не объяснил. «Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, традиции, обычаи», — сказал Дудаев, добавив, что все жители Чечни и соседних регионов якобы поддерживают действия сына Кадырова.

После случившегося член Совета по правам человека Ева Меркачева просила директора ФСИН Аркадия Гостева перевести Журавеля из Чечни в учреждение службы другого региона.

О деле Никиты Журавеля

Жителя Волгограда арестовали по обвинению в том, что он сжег Коран на фоне мечети — якобы по указанию СБУ Его дело передали в Чечню, хотя для этого нет законных оснований

О деле Никиты Журавеля

Жителя Волгограда арестовали по обвинению в том, что он сжег Коран на фоне мечети — якобы по указанию СБУ Его дело передали в Чечню, хотя для этого нет законных оснований