Обвиняемый по делу о сожжении Корана заявил, что в СИЗО Грозного его избил сын Кадырова

Житель Волгограда Никита Журавель, арестованный по делу об оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана, заявил, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Об этом сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на обращение Журавеля.

По словам Москальковой, она обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку. «Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — добавила Москалькова.

Ранее об избиении Журавеля сообщал сам Солтаев: «Я сегодня пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу. Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам», — цитирует слова чеченского омбудсмена ТАСС. Солтаев также добавил, что по факту произошедшего «будет проведена конкретная проверка».

«Грозный-Информ» опубликовал скриншот обращения, написанного, как утверждается, Журавелем, согласно которому волгоградца избили после встречи с Рамзаном Кадыровым «по вопросу принятия религии ислам».

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. Следствие утверждает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины. В свою очередь СБУ якобы распространила эту запись в социальных сетях.

Журавеля арестовали 22 мая, через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. Пресс-служба СК сообщала, что передать дело Журавеля в Чечню поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

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