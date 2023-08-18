«Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем». Соратники Кадырова выступили в защиту сына главы Чечни, избившего обвиняемого в сожжении Корана

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов публично поддержали сына Рамзана Кадырова, который, как утверждается, избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

Так, Делимханов написал в телеграме, что его племянник Адам Кадыров «показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни». Делимханов также заявил, что сын Кадырова «поступил очень даже гуманно, оставив его в живых». «За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания», — написал депутат Госдумы.

Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное.

С аналогичным заявлением выступил и спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Адам Кадыров и его племянник — прим. «Медуза»). «Адам поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец!» — написал Даудов, добавив: «Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем».

Он пошел на этот шаг вопреки ожидаемому вою со стороны безбожников и твердо веря, что правда на стороне верующих людей! Льву все равно, что думают гиены!

Никиту Журавеля обвиняют в том, что он, по версии следствия, по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины. В свою очередь СБУ якобы распространила эту запись в социальных сетях.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде, а затем отправили в СИЗО в Чечне. Передать дело в Чечню, как объявил Следственный комитет РФ, было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими».

16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. По словам Москальковой, она обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку. Солтаев в свою очередь сообщил, что пообщался с Журавелем, который подтвердил свои слова об избиении сыном Кадырова. «Далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов», — цитировало РБК заявление Солтаева.

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