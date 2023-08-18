Член СПЧ Ева Меркачева попросила перевести обвиняемого по делу о сожжении Корана из Чечни в другой регион. Его избил 15-летний сын Кадырова

Член Совета по правам человека Ева Меркачева попросила директора ФСИН Аркадия Гостева перевести жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого по о сожжении Корана, из Чечни в учреждение службы другого региона. Обращение она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Прошу в целях безопасности срочно перевести Никиту Журавеля в учреждение ФСИН другого региона. Также прошу провести проверку, на каком основании в период содержания под стражей к нему получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся, по закону, правом общения с подследственными», — написала правозащитница.

В письме она отметила, что, по законам России, содержание под стражей обвиняемого должно осуществляться в соответствии с принципами справедливости и презумпции невиновности, а также уважения человеческого достоинства. При этом дискриминация арестованных допускаться не должна, а ответственность за жизнь и здоровье заключенного лежит на ФСИН.

Меркачева отметила, что публичные высказывания общественных и политических деятелей Чечни подтверждают, что Журавеля избили во время содержания под стражей.

О том, что Никиту Журавеля избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров, стало известно со слов самого обвиняемого, который пожаловался уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Та попросила омбудсмена в Чечне Мансура Солтаева провести проверку.

Вскоре спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов публично поддержали действия Адама Кадырова. Напрямую они не подтвердили, что сын главы Чечни избил Журавеля. Однако это сделал министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, Адам Кадыров сопровождал отца на встрече с Журавелем в СИЗО Грозного и избил волгоградца, когда они остались вдвоем. Почему это произошло, министр не объяснил. «Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, традиции, обычаи», — сказал Дудаев, добавив, что все жители Чечни и соседних регионов якобы поддерживают действия сына Кадырова.

О деле Никиты Журавеля

Жителя Волгограда арестовали по обвинению в том, что он сжег Коран на фоне мечети — якобы по указанию СБУ Его дело передали в Чечню, хотя для этого нет законных оснований

О деле Никиты Журавеля

Жителя Волгограда арестовали по обвинению в том, что он сжег Коран на фоне мечети — якобы по указанию СБУ Его дело передали в Чечню, хотя для этого нет законных оснований