Власти Украины сообщили о гибели почти 50 человек в результате обстрела села Гроза в Харьковской области
Источник: Владимир Зеленский
Обновление: По данным главы офиса президента Украины, в результате обстрела Грозы погибли 49 человек. Генпрокуратура Украины сообщила о семи раненых.
В результате обстрела российскими войсками села Гроза в Купянском районе Харьковской области погибли несколько десятков мирных жителей, сообщили власти Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сообщили о 48 погибших, в том числе 6-летнем мальчике. Ранены как минимум шесть человек, в том числе девочка.
По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, под обстрел попали кафе и магазин, где в этот момент было много посетителей.
Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми еще могут находиться пострадавшие и погибшие.
«Украина Сейчас» пишет со ссылкой на источники, что в кафе в Грозе проходили поминки, на которые собралось много людей.