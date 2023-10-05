Власти Украины сообщили о гибели почти 50 человек в результате обстрела села Гроза в Харьковской области

Обновление: По данным главы офиса президента Украины, в результате обстрела Грозы погибли 49 человек. Генпрокуратура Украины сообщила о семи раненых.

В результате обстрела российскими войсками села Гроза в Купянском районе Харьковской области погибли несколько десятков мирных жителей, сообщили власти Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сообщили о 48 погибших, в том числе 6-летнем мальчике. Ранены как минимум шесть человек, в том числе девочка.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, под обстрел попали кафе и магазин, где в этот момент было много посетителей.

Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми еще могут находиться пострадавшие и погибшие.

«Украина Сейчас» пишет со ссылкой на источники, что в кафе в Грозе проходили поминки, на которые собралось много людей.