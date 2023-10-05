Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России проведено «последнее успешное испытание» ракеты «Буревестник». Это крылатая ракета с ядерной силовой установкой.

Почему испытание «последнее», Путин не уточнил. Означает ли это, что ракета будет вскоре принята на вооружение, неясно.

В начале октября газета The New York Times сообщила, что Россия готовит — или уже провела — испытания «Буревестника» на полигоне на Новой Земле. Журналисты сделали такой вывод на основании анализа спутниковых фотографий.

О разработке «Буревестника» Владимир Путин рассказывал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Он говорил, что это малозаметная крылатая ракета с почти неограниченной дальностью действия и «непредсказуемой траекторией полета».

Американские источники сообщали, что в России была проведена серия испытаний «Буревестника», но почти все они оказались неудачными, а в лучшем случае — «частично успешными».

О ракете «Буревестник» — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Россия продолжает строить «Буревестник» — «чудо-ракету», способную нести ядерный заряд и (по идее) обходить американскую ПРО. Путин втягивает страну еще и в ядерную гонку? 00:00 41:05