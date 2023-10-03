Ракета «Буревестник». Кадр из видео, распространенного министерством обороны России 19 июля 2018 года Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Россия, возможно, готовится к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля — или, возможно, уже провела их. К такому выводу пришли журналисты The New York Times на основе анализа спутниковых снимков.

На снимках, сделанных утром 20 сентября 2023 года, обнаружили технику на стартовой площадке, в том числе грузовик с прицепом, который «соответствует размерам ракеты». При этом укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает стартовую площадку, было убрано в сторону. К полудню грузовик исчез, а укрытие вернулось на прежнее место, отмечает издание. На снимке, сделанном 28 сентября, в районе стартовой площадки снова была замечена активность — около площадки стоял грузовик, а укрытие вновь было отодвинуто в сторону.

По данным The New York Times, 31 августа российские авиационные власти выпустили уведомление, в котором рекомендовали пилотам избегать «временно опасной зоны» над частью Баренцева моря и в нескольких километрах от стартовой площадки Паньково. Потом срок действия уведомления продлили до 6 октября. Такое же уведомление, как отмечает газета, выпускали перед испытанием «Буревестника» в 2019 году.

Норвежская экологическая организация Bellona, изучившая спутниковые снимки, отметила, что в начале августа на авиабазе Рогачево, расположенной примерно в 160 километрах от стартовой площадки, были замечены два самолета, принадлежащие «Росатому», которые используются для сбора данных о пусках ракет. Они находились на базе как минимум до 26 сентября. Во время испытаний «Буревестника» в 2018 году поблизости находились самолеты того же типа, пишет NYT. Издание также обращает внимание на активизацию американских самолетов-разведчиков в районе стартовой площадки. Так, согласно данным Flightradar24, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два полета — 19 и 26 сентября — у побережья арктического архипелага, где находится испытательная площадка.

The New York Times отмечает, что из-за удаленности площадки и секретности проекта сложно определить, проведены ли испытания или только планируются. Газета предположила, что Россия могла испытывать отдельные компоненты ракеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию. «Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times. По всей видимости, им нужно более детально изучать спутниковые снимки», — приводит его слова «Интерфакс».

«Буревестник» — перспективная межконтинентальная ракета с ядерной силовой установкой. Впервые о ней стало известно из послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году. Путин говорил, что это «малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной» дальностью действия и «непредсказуемой траекторией полета». Президент утверждал, что она является «неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО». Тогда был показан запуск ракеты и смоделированное видео с ней, из которого следует, что она способна маневрировать, обходя системы противоракетной обороны.

Позже Минобороны публиковало видео испытания ракеты. Из ролика можно сделать вывод, что ракета стартует с помощью обычного двигателя, а ядерная установка включается позже, когда ракета достигает нужной скорости.

Сама идея ракеты с ядерным двигателем не нова. Похожий американский проект Pluto разрабатывался с 1961 по 1964 год. Итогом должна была стать крылатая ракета, летающая со скоростью 3 Маха на низкой высоте. Главное преимущество Pluto (так же как и проекта, который анонсировал Путин) — дальность: при той же тяге, что и у обычных реактивных двигателей, запас ядерного топлива позволял ракете лететь намного дольше (дни вместо часов). США удалось создать работающий ракетный ядерный двигатель на железнодорожной платформе и испытать его в течение пяти минут на полную мощность (более 500 мегаватт). Потом проект закрыли: американцы решили, что такая ракета получится слишком дорогой, сложной в создании и небезопасной; они предпочли совершенствовать обычные баллистические ракеты. СССР также разрабатывал ядерные двигатели для летательных аппаратов, но отказался от них примерно по тем же причинам, что и США.

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» Минобороны России

В середине февраля 2019 года ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли сообщал, что испытания ядерной энергетической установки для ракеты «Буревестник» успешно завершились. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative со ссылкой на данные американской разведки писал, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», но только два из них оказались «частично успешными». В сентября 2019 года CNBC сообщал о как минимум пяти испытаниях ракеты, якобы все они завершились неудачей. Самый продолжительный полет, по данным источников издания, длился более двух минут, самый короткий — четыре секунды.

8 августа 2019 года на полигоне Ненокса под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. Официально Минобороны сообщало, что это случилось во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. Вскоре в госкорпорации «Росатом» заявили, что взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь сотрудников «Росатома» и Минобороны. Der Spiegel со ссылкой на одного из врачей сообщал, что двое пострадавших умерли не от взрывных травм, а от воздействия проникающей радиации. Росгидромет зафиксировал в районе ЧП радиоактивное облако, которое содержало радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Служба также сообщала, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз.

Эксперты и СМИ предположили, что под Северодвинском взорвалась именно ракета «Буревестник». Об этом же заявлял тогдашний президент США Дональд Трамп. До взрыва под Северодвинском считалось, что «Буревестник» испытывают только на отдаленном от населенных пунктов ядерном полигоне на Новой Земле. Однако сотрудники группы Джеффри Льюиса из института Миддлбери, занимающиеся вопросами ракетного и ядерного оружия, изучив спутниковые снимки, пришли к выводу, что похожая база появилась в 2019 году в Неноксе Архангельской области.

Разбор версии про взрыв ракеты «Буревестник»

Дональд Трамп заявил, что в России на Белом море взорвался «Буревестник» — новейшая ракета с ядерным реактором. Это может быть правдой?

Разбор версии про взрыв ракеты «Буревестник»

Дональд Трамп заявил, что в России на Белом море взорвался «Буревестник» — новейшая ракета с ядерным реактором. Это может быть правдой?

CNBC со ссылкой на источники в американской разведке, а также «Радио Свобода» писали, что взрыв на полигоне мог произойти не во время новых испытаний «Буревестника», а при подъеме ракеты со дна Белого моря после предыдущего неудачного запуска. По данным изданий, неудачные испытания якобы прошли в октябре 2018 года, а в начале августа 2019-го ракету решили поднять, чтобы вынуть ядерную установку. Однако во время этого процесса под водой произошел взрыв, сообщали издания.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что погибшие и пострадавшие «выполняли важнейшую государственную функцию». По его словам, там велась разработка оружия, которому нет аналогов.

В августе 2021 года CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные в районе площадки на Новой Земле, сообщал, что Россия, возможно, готовится провести новое испытание ракеты «Буревестник». Однако с тех пор об испытаниях ракеты не сообщалось.

12 августа 2023 года Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым «совершил облет» Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля. При этом в пресс-релизе ведомства говорилось, что с 1954 по 1990 год на этом полигоне прошли 132 испытания ядерного оружия. Сейчас там, согласно сообщению ведомства, проходит «подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники».

За несколько месяцев до визита Шойгу на Новую Землю Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что если США проведут испытания новых видов ядерных боеприпасов, то Россия сделает то же самое. По его словам, у российских властей «есть информация», что в США идет разработка новых типов ядерного оружия. Он поручил Минобороны и «Росатому» «обеспечить готовность к испытаниям».

Читайте также

Россия, Китай и США расширяют и обустраивают свои ядерные полигоны Возможно, они готовятся к испытаниям — хотя договорились не проводить их еще в середине 1990-х годов

Читайте также

Россия, Китай и США расширяют и обустраивают свои ядерные полигоны Возможно, они готовятся к испытаниям — хотя договорились не проводить их еще в середине 1990-х годов