CNN сообщил о подготовке России к запуску крылатой ракеты «Буревестник». Прошлые испытания привели к выбросу радиоактивных веществ

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, март 2018 года Министерство обороны РФ

Россия, возможно, готовится провести новое испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, сообщает CNN. Телеканал представил коммерческие спутниковые снимки компании Capella Space, которые сделали 16 августа в районе ранее закрытой пусковой площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. На кадрах видно ангар, который, предположительно, появился возле ракеты, и привезенные контейнеры.

На изображении — спутниковый снимок Паньково от 16 августа 2021 года

На серии из спутниковых снимков, сделанных в апреле, июне и августе, можно заметить многочисленные изменения, которые произошли на площадке за несколько месяцев.

На гифке — серия спутниковых снимков Паньково, сделанных весной и летом 2021 года

Представленные снимки содержат «убедительные свидетельства того, что Россия готовилась к испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой», сообщили CNN эксперты Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, проанализировавшие снимки.

Ранее Россия выпустила предупреждение для судоходства об опасных операциях, которые пройдут в этом районе с 15 по 20 августа. С чем связано такое предупреждение, неизвестно. Власти США считают, что Россия готовит новое испытание ракеты «Буревестник», сказал информированный источник CNN. В Пентагоне и Минобороны РФ это не комментировали. В ЦРУ отказались от комментариев.

Ракета «Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, сказал CNN сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. По его словам, из-за этих рисков ракеты называют «летающим Чернобылем».

С испытаниями ракеты «Буревестник» связывали взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедший в августе 2019 года. Тогда погибли не менее пяти человек. В «Росатоме» говорили, что на полигоне взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Представители России не уточняли название ракеты. Тогдашний президент США Дональд Трамп говорил, что это «Буревестник».

Росгидромет зафиксировал в районе ЧП радиоактивное облако, которое образовалось в связи с распадом радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана. Архангельские врачи, лечившие пострадавших от взрыва, говорили, что их не предупреждали о том, что пациенты заражены радиоактивными веществами. В организме одного из медицинских работников нашли цезий-137, радионуклид цезия, но власти заявили, что он попал туда с пищей.

В сентябре 2019 года телеканал CNBC сообщил, что Россия провела не менее пяти испытаний ракеты «Буревестник» и все они завершились неудачей. CNN сейчас также утверждает, что ни одно из испытаний ракеты не признали успешным.

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Пересказал Александр Бакланов