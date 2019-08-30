Взрыв в Белом море произошел при попытке достать ракету «Буревестник» со дна после неудачных испытаний: CNBC и «Радио Свобода»

Село Ненокса в Архангельской области Сергей Яковлев / Фотобанк Лори

на военном полигоне под Неноксой 8 августа мог произойти не при новых испытаниях ракеты , а при ее подъеме со дна Белого моря после предыдущего неудачного запуска, сообщают CNBC и «Радио Свобода».

CNBC пишет об этом со ссылкой на источники в американской разведке. «Это был не новый запуск оружия, а операция по подъему ракеты, утонувшей во время предыдущих испытаний», — заявил один из собеседников издания. «На одном из судов, которые участвовали в операции, произошел взрыв. Он вызвал реакцию в активной зоне реактора ракеты, что привело к утечке радиации», — сказал другой собеседник CNBC. Что имеется в виду под «реакцией» (просто разрушение или цепная реакция), источник телеканала не уточнил.

«Радио Свобода» ссылается на открытые данные. Чтобы доказать, что ЧП под Неноксой связано именно с «Буревестником», издание приводит пострадавших от взрыва понтонов. На них стоят синие контейнеры, предположительно, для перевозки радиоактивных материалов. Как пишет «Радио Свобода», такие контейнеры попали на видео первых испытаний «Буревестника» от Минобороны РФ и присутствовали на всех трех стартовых площадках, оборудованных для испытаний этого оружия. Вероятно, в них хранились ядерные компоненты «Буревестника».

Рассуждая о том, при каких обстоятельствах произошло ЧП, «Радио Свобода» ссылается на спутниковые снимки из района взрыва, на которые попали корабли «Звездочка» и «Серебрянка». «Звездочка» предназначена для поиска и подъема затонувшей техники со дна, «Серебрянка» — для сбора радиоактивных отходов («Радио Свобода» полагает, что на него планировали погрузить ядерную установку аварийной ракеты). Ранее «Серебрянка» уже как минимум один раз подходила к полигону под Неноксой, свидетельствуют данные сервиса . Это произошло в конце октября 2018 года — вскоре после того, как на полигоне появилась площадка, предположительно, для теста «Буревестника». За пять дней до прихода «Серебрянки» там прошли испытания или стрельбы. Об этом говорит временное закрытие воздушного пространства над полигоном, пишет «Радио Свобода».

Издание считает наиболее вероятной такую версию. В октябре 2018 года на полигоне под Неноксой прошли неудачные испытания «Буревестника», во время которых ракета упала в море. Почти через год, в начале августа 2019-го ее решили поднять и вынуть ядерную установку. При этом под водой произошел взрыв («Радио Свобода» утверждает, что могло взорваться топливо в стартовой ступени ракеты), который спровоцировал выброс радиоактивных веществ в атмосферу. По другой версии, 8 августа под Неноксой все же прошли испытания «Буревестника» или его ядерной установки, после которых ракета намеренно была помещена под воду или упала туда случайно.

12 августа о том, что ракета под Неноксой упала в море, сообщала Baza со ссылкой на коллег погибших при взрыве сотрудников «Росатома». Однако их версия отличалась от версий CNBC и «Радио Свобода»: они говорили, что взрыв произошел не на корабле, а в самой ракете, и что он случился не под водой, а над ее поверхностью. «Сразу после старта с морской платформы произошел отказ двигателя, и ракета упала в море. Ее извлекли со дна, чтобы изучить причины возможного сбоя. В тот момент, когда она оказалась над поверхностью, произошел взрыв», — писала Baza.

Пересказала Ольга Корелина