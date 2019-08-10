Власти впервые признали, что взрыв в Архангельской области произошел на установке с источником радиации В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома»

Северодвинск Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» опубликовала пресс-релиз, где рассказала, что за два дня до этого на полигоне в Архангельской области погибли пятеро ее сотрудников. Еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

«Росатом» повторил заявление Минобороны, где говорилось, что авария случилась при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Но после этого в госкорпорации уточнили:

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке ».

Это первое официальное подтверждение, что взрыв случился на объекте, который мог быть источником радиации. Хотя в сообщении «Росатома» вообще не употребляются термины «радиоактивное излучение» или «радиация», упомянутый изотопный источник питания — это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива. В отличие от атомного реактора, в изотопных источниках не происходит цепной реакции — топливо распадается (и, как следствие, нагревается) естественным образом.

До этого о скачке радиации после происшествия рассказывали только в администрации Северодвинска. Но затем мэрия удалила сообщение. Минобороны заявляло, что радиационный фон в норме, хотя не приводило никаких подробностей о характере происшествия. В пресс-релизе «Росатома» нет вообще никаких данных об изменении радиационного фона в связи со случившимся.

Никаких других подробностей о месте, времени и обстоятельствах происшествия в «Росатоме» не привели. В госкорпорации также не пояснили, почему в течение почти двух дней не рассказывали о гибели пятерых сотрудников — до этого Минобороны сообщало о гибели двух человек, входят ли в их число погибшие сотрудники «Росатома», также неизвестно.

Ранее эксперты предполагали, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой « ». Принцип работы двигателя ракеты не раскрывался, поэтому неизвестно, оснащена ли она именно «изотопными источниками питания на жидкостной двигательной установке».

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Михаил Зеленский