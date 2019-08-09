В районе взрыва на полигоне в Архангельской области заметили танкер для сбора радиоактивных отходов Возможно, там взорвалась ракета «Буревестник» с ядерным двигателем

Танкер «Серебрянка» у причала в Мурманске, 2013 год Алексей Шматков / Фотобанк Лори

В Белом море в районе села Ненокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, в тот же день заметили транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Об этом сообщил сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. Он обнаружил танкер на спутниковом снимке проекта Planet.

Джеффри Льюис считает, что «Серебрянка» появилась в этом районе из-за испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На опубликованной карте отмечено место на берегу, где, предположительно, расположена пусковая площадка для крылатых ракет « ». На карте она обозначена как «Possible SSC-X-9 Launch Site» — по кодовому названию этих ракет, принятом в НАТО. Кроме того, в море отмечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район Белого моря закрыт для свободного плавания.

Льюис допустил, что пусковая площадка возле села Ненокса могла появиться после закрытия аналогичной площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. Еще одна площадка, по его словам, расположена на полигоне Капустин Яр в Астраханской области — ее используют для испытаний ракет без ядерной энергоустановки.

В Минобороны РФ официально заявляли, что утром 8 августа на военном объекте в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. «Ведомости» со ссылкой на источник утверждали, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, стоящей на вооружении ВМФ России.

После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания. «Коммерсант» со ссылкой на неназванного военного моряка сообщил, что акваторию могли закрыть из-за разрушения ракеты. Источник издания допустил, что взрыв произошел из-за соединения ракетного топлива гептил с окислителем.

В результате взрыва, как сообщает издание Baza, у диагностировали радиационное облучение. Из Северодвинска их перевезли в Москву в государственный биофизический центр имени Бурназяна. Водители машин скорой помощи были одеты в костюмы химзащиты. Всего ранее сообщалось о 15 пострадавших и двоих погибших.

После отправки пострадавших в Москву в больнице, где они лежали, палаты обработали от радиоактивного заражения, рассказали источники «Медузы» со ссылкой на информацию от врачей. По словам одного из собеседников, на пострадавших «живого места нет».

Через несколько часов после взрыва администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона (позднее сообщение удалили). Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вечером 8 августа заверил, что все находится в пределах нормы. Норвежское агентство по ядерной безопасности сообщило, что не обнаружило повышения уровня радиации на норвежских или скандинавских измерительных станциях. Несмотря на это, в аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили йод.

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Александр Бакланов