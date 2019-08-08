Два человека погибли при взрыве реактивного двигателя на военном объекте в Архангельской области. Главное

Военно-морской ракетный полигон рядом с Неноксой, октябрь 2018 года Яковлев Сергей / Фотобанк Лори

На военном объекте в Архангельской области произошел взрыв. Погибли два человека. По информации Минобороны РФ, взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, стоящей на вооружении ВМФ России. Травмы получили шесть представителей военного ведомства и предприятия — разработчика реактивного двигателя; два человека умерли от полученных ранений. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало о двух погибших и 15 пострадавших; Baza — о трех погибших и 15 раненых. Издание также сообщило, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности, утверждал источник «Интерфакса».

Минобороны говорит, что инцидент произошел на военном полигоне, не уточняя название. Источник «Интерфакса» сообщал, что речь идет про объект в районе поселка Ненокса в 50 километрах от Северодвинска. Там расположен испытательный полигон ВМФ России, где проверяют в том числе жидкотопливные двигатели для баллистических ракет морского базирования, заявил архангельскому изданию 29.ru Вячеслав Попов, командующий Северным флотом в 1999–2001 годах. При этом анонимный источник 29.ru утверждает, что взрыв произошел на барже около полигона. Источники ТАСС и Baza называли местом происшествия один из военных кораблей около Северодвинска.

Район Белого моря, где произошел взрыв, на месяц закроют для свободного плавания, заявил «Фонтанке» заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб. Соответствующее предупреждение размещено на сайте федерального учреждения «Администрация морских портов Западной Арктики». По словам Козуба, акваторию закрыли по требованию Минобороны.

После взрыва радиационный фон в Архангельской области остался в норме, подчеркнуло Минобороны. Но администрация Северодвинска сообщила о его «кратковременном» повышении в 11:50 по местному времени (совпадает с московским). «С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час», — заявил глава отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов. По словам источника 29.ru, взрыв произошел около девяти утра.

Власти Архангельской области провели экстренное заседание. В нем принял участие первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев. Правительство региона заявило, что в связи со взрывом в Архангельске и Северодвинске были созданы оперативные штабы. «Ситуация находится под контролем», — цитирует заявление правительства Архангельской области 29.ru. Ранее региональное министерство здравоохранения заявило «Интерфаксу», что военные не обращались к ним за помощью после инцидента; гражданское население, по данным министерства, от взрыва не пострадало.

Это третье крупное ЧП на объектах Минобороны за последние месяцы. 1 июля 14 моряков погибли в результате пожара на ВМФ России в Баренцевом море. 5 августа пожар произошел на складе боеприпасов в одной из воинских частей Красноярского края; один человек погиб, 16 тысяч были эвакуированы. Для военного объекта рядом с Неноксой нынешнее происшествие тоже не стало первым. В 2015 году при испытаниях на полигоне крылатая ракета упала вблизи жилого дома в Неноксе; тогда никто не пострадал.

Ольга Корелина