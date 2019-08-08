В Архангельской области произошел взрыв при испытании реактивного двигателя. Два человека погибли

На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате, как пишет ТАСС, два человека погибли и четверо пострадали. «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны сообщает о шести пострадавших. Среди жертв взрыва — представители военного ведомства и предприятия-разработчика реактивной установки.

Отмечается, что взрыв не повлиял на радиационный фон в Архангельской области.

Ранее ТАСС и Baza со ссылкой на источники писали, что инцидент произошел на одном из кораблей ВМФ в Архангельской области. «Интерфакс» и РИА Новости сообщали о двух погибших и 15 пострадавших; Baza — о трех погибших и 15 раненых. По информации издания, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Архангельской области возле поселка Ненокса, входящего в состав Северодвинска, находится испытательный полигон ВМФ России.