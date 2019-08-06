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В Красноярском крае взорвались снаряды в военной части. Один человек погиб, 16 тысяч жителей эвакуированы
2 минуты
12:48, 6 августа 2019
В Красноярском крае в военной части, расположенной возле села Каменка, 5 августа произошел пожар в арсенале воинской части, начали взрываться снаряды. Жители населенных пунктов в радиусе 20 километров от воинской части были эвакуированы. В зону эвакуации попали 16 тысяч человек, в том числе жители города Ачинск. 6 августа Минобороны объявило, что пожар на арсенале потушен.
По данным СК
, восемь человек пострадали, один погиб. Возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб еще только предстоит оценить.
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