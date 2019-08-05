В Красноярском крае загорелся склад боеприпасов. Осколки снарядов разлетаются в радиусе 15 километров

Дмитрий Скворцов / ТАСС / Scanpix / LETA

На складе боеприпасов в Красноярском крае днем 5 августа произошел пожар. Он начался в воинской части 74008 в Ачинском районе в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, сообщили военные.

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По информации источника ТАСС, пожар охватил две площадки по утилизации, на которых находились 25 тысяч боеприпасов. По другим данным, на складе хранили 40 тысяч боеприпасов. Источник агентства утверждает, что осколки взрывающихся снарядов разлетаются в радиусе 15 километров.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В результате пожара и взрывов пострадали восемь человек, сообщили в районной больнице. Госпитализированы двое военных и один гражданский. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что погиб один военный. При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны утверждает, что погибших нет.

Взрывной волной выбило стекла в жилых домах, расположенных возле части. Взрывы слышны в городе Ачинске, где живет 100 тысяч человек. Первоначально местные власти утверждали, что жителям Ачинска ничто не угрожает, но затем решили эвакуировать 11 тысяч человек. Из населенных пунктов Ачинского района, расположенных вблизи воинской части, эвакуировали около трех тысяч человек. В частности, полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает 1,2 тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада. Ачинский глиноземный комбинат «Русала» из-за взрывов решил остановить работу и эвакуировать персонал. В Ачинском районе ввели режим ЧС.

Территория воинской части оцеплена. Личный состав укрылся в бомбоубежище, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора края. Пожар тушат с помощью пожарной бронетехники, находившейся на складе. Также к горящему складу боеприпасов направили два специализированных пожарных поезда. К тушению также привлекли два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14».

Воздушное пространство в районе пожара на военном складе закрыто в радиусе 20 километров на всех эшелонах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Госкорпорацию по организации воздушного движения». В ведомстве допустили, что зона ограничений будет расширена.

В Ачинск вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс, чтобы провести оперативное совещание из-за взрывов на складе. На место также направился замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Александр Бакланов